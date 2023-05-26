https://sputniknews.com.tr/20230526/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-tekrar-gorusmeyi-planliyorum-1071610680.html
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’daki operasyona yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı gelince yeniden görüşmeyi planladığını açıkladı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:07+0300
2023-05-26T13:07+0300
2023-05-26T13:09+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
vladimir putin
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasına röportaj verdi. Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı geldiğinde görüşmeyi planladığını söyledi. Son telefon görüşmelerinin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Scholz, “Zamanı geldiğinde Putin ile tekrar konuşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.
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almanya, olaf scholz, vladimir putin
almanya, olaf scholz, vladimir putin
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum
13:07 26.05.2023 (güncellendi: 13:09 26.05.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’daki operasyona yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı gelince yeniden görüşmeyi planladığını açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasına röportaj verdi.
Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı geldiğinde görüşmeyi planladığını söyledi.
Son telefon görüşmelerinin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Scholz, “Zamanı geldiğinde Putin ile tekrar konuşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.