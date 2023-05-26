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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-tekrar-gorusmeyi-planliyorum-1071610680.html
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’daki operasyona yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı gelince yeniden görüşmeyi planladığını açıkladı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:07+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasına röportaj verdi. Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı geldiğinde görüşmeyi planladığını söyledi. Son telefon görüşmelerinin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Scholz, “Zamanı geldiğinde Putin ile tekrar konuşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.
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almanya, olaf scholz, vladimir putin

Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum

13:07 26.05.2023 (güncellendi: 13:09 26.05.2023)
© AP Photo / Markus SchreiberOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’daki operasyona yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı gelince yeniden görüşmeyi planladığını açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasına röportaj verdi.
Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı geldiğinde görüşmeyi planladığını söyledi.
Son telefon görüşmelerinin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Scholz, “Zamanı geldiğinde Putin ile tekrar konuşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.
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