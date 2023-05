AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz

"Millet İttifakı... Millet İttifakı değil, ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Kardeşim daha seçim yok ortada. Ortaya düşmüşler, her şeyi paylaşmışlar. Kavga ediyorlar daha seçim olmadan. 'Sen mi bakan olacaksın, ben mi bakan olacağım?' Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını böyle ulufe gibi dağıtıyorlar. Biz bu anayasa değişikliğini yaparken 'Birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.' dediğimizde bizi yerden yere vurdu. 'Kim bilir belki de 10 tane atayacaksınız. Her birine bir makam aracı vereceksiniz. Her birine bir makam odası vereceksiniz'. Öztrak, arpalık diye başımızın etini yedi. Meğer biz onun için yapmışız. Cumhurbaşkanımız seçildi. Bir tane ile idare etti 5 sene. Daha bunlar seçilmeden, milletten yetki almadan 7 tane dağıttılar. 5 tane de münhal duruyor ceplerinde. Onu da daha sonra açıklayacaklar. Ama ömürleri yetmeyecek. Pazar günü bütün hayalleriyle birlikte bay bay deyip gidecekler."