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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim--gidalardaki-firsatcilarin-uzerine-uzerine-gidecegiz-1071589836.html
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, denetime daha çok zaman ayıracaklarını belirterek "Özellikle büyükşehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, sahil... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T01:45+0300
2023-05-26T01:45+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
ak parti
gıda
sultanbeyli
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Sultanbeyli Belediyesi'nce düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, vatandaşlardan kimisinin çay, fındık toplamaya ya da köye gideceğini dile getirip 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu işaret ederek işlerin birkaç gün bekleyebileceğini ancak Türkiye'nin gelecek 5 yılının beklemeyeceğini söyledi.Yıldırım, "Bakın bu seçim dolayısıyla mevsimlik milliyetçileri gördük. 14 Mayıs'tan önce PKK, FETÖ terör örgütlerinin yana tutuşa, 'Aman Kemal Bey kazansın' diye bas bas bağırdıklarını gördük değil mi? Hatta bunlarla kalmadı. Arkasında onların ipini ellerinde tutanlar, emperyal ülkeler, sömürgeci ülkeler de aynı şeyi yaptılar. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Çünkü Tayyip Erdoğan, onların bu bölgedeki planlarını bozan adam" ifadesini kullandı.Mültecilerin küresel bir mesele olduğunun altını çizen Yıldırım, 'Suriye vatandaşlarının üçte birinin kendi topraklarında, kalanının Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olduğunu, aynı şekilde Ukrayna'da savaş çıktığını ve 15 milyon insanın civardaki ülkelere gittiğini' belirtti.Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:Terörün kontrol altına alındığını belirten Yıldırım 'terör örgütü' yüzünden Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının en az 50 yıl geciktiğini ifade etti.Yıldırım, "Eğer bu terör olmasaydı, bu kaynaklarımızı yok etmeseydi, şehitlerimiz olmasaydı, maddi kayıplarımız olmasaydı, bugünkü geldiğimiz noktanın üç kat daha ilerisinde... Ama son 15 yıldır terörü kontrol altına aldık. Can korkusu, terör ne Doğu'da, ne Batı'da ne Kuzey'de ne Güney'de ülkemizin, milletimizin bir numaralı sorunu olmaktan çıktı. Herkes her yere istediği gibi gidiyor. Ticaretini yapıyor, ziyaretini yapıyor" diye konuştu.'Denetime daha çok zaman ayıracağız'Ekonomiye yoğunlaşacaklarını ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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binali yıldırım, ak parti, gıda, sultanbeyli
binali yıldırım, ak parti, gıda, sultanbeyli

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz

01:45 26.05.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-Binali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, denetime daha çok zaman ayıracaklarını belirterek "Özellikle büyükşehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, sahil şehirlerinde fahiş kira artışlarının üzerine üzerine gideceğiz. Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz. Ve bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkaracağız" dedi.
Sultanbeyli Belediyesi'nce düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, vatandaşlardan kimisinin çay, fındık toplamaya ya da köye gideceğini dile getirip 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu işaret ederek işlerin birkaç gün bekleyebileceğini ancak Türkiye'nin gelecek 5 yılının beklemeyeceğini söyledi.
Yıldırım, "Bakın bu seçim dolayısıyla mevsimlik milliyetçileri gördük. 14 Mayıs'tan önce PKK, FETÖ terör örgütlerinin yana tutuşa, 'Aman Kemal Bey kazansın' diye bas bas bağırdıklarını gördük değil mi? Hatta bunlarla kalmadı. Arkasında onların ipini ellerinde tutanlar, emperyal ülkeler, sömürgeci ülkeler de aynı şeyi yaptılar. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Çünkü Tayyip Erdoğan, onların bu bölgedeki planlarını bozan adam" ifadesini kullandı.
Mültecilerin küresel bir mesele olduğunun altını çizen Yıldırım, 'Suriye vatandaşlarının üçte birinin kendi topraklarında, kalanının Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olduğunu, aynı şekilde Ukrayna'da savaş çıktığını ve 15 milyon insanın civardaki ülkelere gittiğini' belirtti.
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
"Millet İttifakı... Millet İttifakı değil, ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Kardeşim daha seçim yok ortada. Ortaya düşmüşler, her şeyi paylaşmışlar. Kavga ediyorlar daha seçim olmadan. 'Sen mi bakan olacaksın, ben mi bakan olacağım?' Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını böyle ulufe gibi dağıtıyorlar. Biz bu anayasa değişikliğini yaparken 'Birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.' dediğimizde bizi yerden yere vurdu. 'Kim bilir belki de 10 tane atayacaksınız. Her birine bir makam aracı vereceksiniz. Her birine bir makam odası vereceksiniz'. Öztrak, arpalık diye başımızın etini yedi. Meğer biz onun için yapmışız. Cumhurbaşkanımız seçildi. Bir tane ile idare etti 5 sene. Daha bunlar seçilmeden, milletten yetki almadan 7 tane dağıttılar. 5 tane de münhal duruyor ceplerinde. Onu da daha sonra açıklayacaklar. Ama ömürleri yetmeyecek. Pazar günü bütün hayalleriyle birlikte bay bay deyip gidecekler."
Terörün kontrol altına alındığını belirten Yıldırım 'terör örgütü' yüzünden Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının en az 50 yıl geciktiğini ifade etti.
Yıldırım, "Eğer bu terör olmasaydı, bu kaynaklarımızı yok etmeseydi, şehitlerimiz olmasaydı, maddi kayıplarımız olmasaydı, bugünkü geldiğimiz noktanın üç kat daha ilerisinde... Ama son 15 yıldır terörü kontrol altına aldık. Can korkusu, terör ne Doğu'da, ne Batı'da ne Kuzey'de ne Güney'de ülkemizin, milletimizin bir numaralı sorunu olmaktan çıktı. Herkes her yere istediği gibi gidiyor. Ticaretini yapıyor, ziyaretini yapıyor" diye konuştu.

'Denetime daha çok zaman ayıracağız'

Ekonomiye yoğunlaşacaklarını ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:
"Denetime daha çok zaman ayıracağız. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, sahil şehirlerinde fahiş kira artışlarının üzerine üzerine gideceğiz. Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz. Ve bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkaracağız. Enflasyon, olabilecek en kötü şeydir. Benim yaşımdakiler bilir. Yüzde 135, yüzde 140 enflasyonlar, yüzde 7 bin faizleri bilir. Gençler, bizimle doğanlar, 2000'de doğup bu yaşlara gelenler bilmez. Çünkü onlar AK Parti iktidarından başkasını görmediler. Biz, kötülerin kötüsünü de gördük, bugünlere geldik. Tekrar o günlere gitmemek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha hızlı karar almamız gerekiyor. Bunu yapacak da tecrübedir. Bu tecrübe de bizde var, liderimizde var, Recep Tayyip Erdoğan'da var.
Onun için birinci hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Zaten aşağı doğru gelmeye başladı. 60'lardan, 70'lerden bugün 40 seviyelerine geldik. Daha da düşecek. 'Ya enflasyonu boş ver, biz paraları arttıralım.' dediğiniz zaman en büyük felakettir. Hiçbir zaman arkasından yetişemezsiniz. Önemli olan enflasyonu kontrol altına almak, ondan sonra da vatandaşımıza enflasyonun üzerinde refah sağlamak."
Toplantıya AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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