https://sputniknews.com.tr/20230526/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim--gidalardaki-firsatcilarin-uzerine-uzerine-gidecegiz-1071589836.html

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gıdalardaki fırsatçıların üzerine üzerine gideceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, denetime daha çok zaman ayıracaklarını belirterek "Özellikle büyükşehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, sahil... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T01:45+0300

2023-05-26T01:45+0300

2023-05-26T01:45+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

ak parti

gıda

sultanbeyli

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Sultanbeyli Belediyesi'nce düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, vatandaşlardan kimisinin çay, fındık toplamaya ya da köye gideceğini dile getirip 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu işaret ederek işlerin birkaç gün bekleyebileceğini ancak Türkiye'nin gelecek 5 yılının beklemeyeceğini söyledi.Yıldırım, "Bakın bu seçim dolayısıyla mevsimlik milliyetçileri gördük. 14 Mayıs'tan önce PKK, FETÖ terör örgütlerinin yana tutuşa, 'Aman Kemal Bey kazansın' diye bas bas bağırdıklarını gördük değil mi? Hatta bunlarla kalmadı. Arkasında onların ipini ellerinde tutanlar, emperyal ülkeler, sömürgeci ülkeler de aynı şeyi yaptılar. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Çünkü Tayyip Erdoğan, onların bu bölgedeki planlarını bozan adam" ifadesini kullandı.Mültecilerin küresel bir mesele olduğunun altını çizen Yıldırım, 'Suriye vatandaşlarının üçte birinin kendi topraklarında, kalanının Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olduğunu, aynı şekilde Ukrayna'da savaş çıktığını ve 15 milyon insanın civardaki ülkelere gittiğini' belirtti.Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:Terörün kontrol altına alındığını belirten Yıldırım 'terör örgütü' yüzünden Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının en az 50 yıl geciktiğini ifade etti.Yıldırım, "Eğer bu terör olmasaydı, bu kaynaklarımızı yok etmeseydi, şehitlerimiz olmasaydı, maddi kayıplarımız olmasaydı, bugünkü geldiğimiz noktanın üç kat daha ilerisinde... Ama son 15 yıldır terörü kontrol altına aldık. Can korkusu, terör ne Doğu'da, ne Batı'da ne Kuzey'de ne Güney'de ülkemizin, milletimizin bir numaralı sorunu olmaktan çıktı. Herkes her yere istediği gibi gidiyor. Ticaretini yapıyor, ziyaretini yapıyor" diye konuştu.'Denetime daha çok zaman ayıracağız'Ekonomiye yoğunlaşacaklarını ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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binali yıldırım, ak parti, gıda, sultanbeyli