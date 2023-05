https://sputniknews.com.tr/20230526/afad-duyurdu-her-an-her-yerde-55-ve-uzeri-buyuklukte-deprem-uretebilecek-faylar-var-1071608451.html

AFAD duyurdu: Her an her yerde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek faylar var

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaklaşık 38 bin artçı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin artçı sarsıntı yaşandı.AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birçok ili etkilediğini anımsattı.Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü belirten Tatar bir yandan da hayatın devam ettiğini anlattı. Tatar, şu bilgileri paylaştı:Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu işaret eden Tatar bu sarsıntıların ne ilk ne de son olacağını söyledi.Ülkenin birçok yerinde deprem üretme potansiyeli bulunan çok fazla sayıda aktif fay olduğunu belirten Tatar, "Bu faylar her an her yerde 5-5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar" şeklinde konuştu.Tatar şöyle devam etti:'Artçılar uzun sürecek'Bu tür büyük depremlerden sonra çok uzun süre artçı sarsıntıların sürebileceğini işaret eden Tatar şunları kaydetti:

