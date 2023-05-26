https://sputniknews.com.tr/20230526/abddeki-kongre-baskini-davasinda-oath-keepers-liderine-18-yil-hapis-cezasi-1071586763.html

ABD'deki Kongre baskını davasında Oath Keepers liderine 18 yıl hapis cezası

ABD'deki Kongre baskını davasında Oath Keepers liderine 18 yıl hapis cezası

ABD Kongresine 6 Ocak 2021'de yapılan saldırıda yer alan Oath Keepers adlı grubun lideri Stewart Rhodes, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T00:34+0300

2023-05-26T00:34+0300

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dünya

abd

oath keepers

kongre baskını

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Başkent Washington'da yapılan karar duruşmasında, "Bu ülkenin inanılmaz derecede bölünmüş olduğuna inanıyorum" diyen Rhodes, Oath Keepers grubunun Proud Boys gibi grupların aksine, 6 Ocak 2021 günü Kongre binasında şiddet için bulunmadığını öne sürdü.Columbia Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta, Rhodes'a, Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan 18 yıl hapis cezası verdi.Mehta, cezayı anons etmeden önce, Rhodes'i azarlayarak, onun 'bu ülke ve demokrasisi için devam eden bir tehdit ve tehlike' olduğunu söyledi.Aşırı sağcı grubun lideri Rhodes, 6 Ocak davalarında en uzun süreli cezayı alan ve ilk kez terörizm kapsamında cezası artırılan sanık oldu.Savcılar, 58 yaşındaki Rhodes için, 25 yıl hapis istemiş, sanığın suçlarının federal terörle mücadele yasaları uyarınca daha uzun süreli hapis cezası almayı hak ettiğini savunmuştu.4 Ekim 2022'de, Oath Keepers üyeleri hakkında, Kongre baskınında 'isyana teşvik eden komplo kurmak' suçlamasıyla yargı süreci başlatılmıştı.

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