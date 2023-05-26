https://sputniknews.com.tr/20230526/abdde-11-yasindaki-cocugu-yardima-cagirdigi-polisler-vurdu-yetiskin-sanmis-olmalari-imkansiz-1071627170.html
ABD'de 11 yaşındaki çocuğu yardıma çağırdığı polisler vurdu: 'Yetişkin sanmış olmaları imkansız'
ABD'de 11 yaşındaki çocuğu yardıma çağırdığı polisler vurdu: 'Yetişkin sanmış olmaları imkansız'
ABD'de 911'i arayarak yardım isteyen 11 yaşındaki siyah erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla ağır yaralanarak ölümün eşiğine geldi. Avukatı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T20:11+0300
2023-05-26T20:11+0300
2023-05-26T20:20+0300
dünya
abd
siyah
erkek çocuk
polis
911 acil servis
ihbar
mississippi
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Silahsız siyah George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ensesine çöken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin yarattığı protesto dalgasının üzerinden 3 yıl geçerken, ABD'de değişen pek bir şey yok. Mississippi eyaletinin Indianola şehrinde annesinin talebi üzerine 911 acil durum hattını arayarak yardım isteyen 11 yaşında erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla neredeyse öldürülüyordu. Hastanede tedavisi tamamlanan Aderrien Murry isimli erkek çocuğun avukatı Carlos Moore, "Çocuğun bir yetişkinle karıştırılmasının imkanı yok" diyerek müvekkiline ateş açılmasıyla ilgili 'tam ve şeffaf soruşturma' istedi.Annesi Nakala Murry ve Mississippi Soruşturma Bürosu'na göre Aderrien cumartesi sabahı 911'i arayarak evde iç karışıklık ihbarı yaptı, bunun üzerine gelen Indianola Polis Teşkilatı'nın memuru tarafından göğsünden vuruldu. İhbar 1.83 metreden uzun bir yetişkin içindiCNN'e konuşan avukat Moore, '911'e 1.83 metreden uzun bir yetişkin için ihbarda bulunan Aderrien'in boyunun yaklaşık 1.50 metre olduğunu, dolayısıyla çocuğun polis memuru tarafından yetişkin sanılmasının imkanı bulunmadığını' belirtti:'Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu'Moore, 'annesinin yardım için polisi araması ricasını yerine getiren iyi bir öğrenci olarak' söz ettiği Aderrien'in polis tarafından vurulduğu sabah 'her şeyi doğru yaptığını' söyledi.Avukat öncesinde yaptığı açıklamada şunu vurguladı:Belediye önünde oturma eylemiIndianola sakinleri, dün sabah belediye binasının önünde toplandı. Moore, topluluğa "Adalet istiyoruz. Indianola şehrinde 11 yaşındaki siyah bir çocuk hayatını kaybetmenin eşiğine geldi. Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu" diye seslendi. Ardından belediye binası önünde oturma eylemi düzenlendi. Yürüyüş ve miting planlanıyorYarın polis memurunun işten atılması ve vücut kamerası görüntülerinin yayımlanması talebiyle yürüyüş ve miting yapılması planlanıyor.Polis memurunun ateşinde ciddi şekilde yaralanarak akciğeri çöken, kaburgaları kırılan ve karaciğeri yırtılan 11 yaşındaki çocuk, önceki gün Jackson'daki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden taburcu edildi.'Polis oğlumu neden vurdu?'Moore, Aderrien'den "Hala yanıtlanmamış pek çok sorusu var. Duygusal olarak perişan durumda. Polisten korkuyor. Hayatta olduğu için mutlu" diye söz etti. "Polis oğlumu neden vurdu" diye soran anne Murry de dün ABC’nin 'Good Morning America' programına şunları anlattı:
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abd, siyah, erkek çocuk, polis, 911 acil servis, ihbar, mississippi
abd, siyah, erkek çocuk, polis, 911 acil servis, ihbar, mississippi
ABD'de 11 yaşındaki çocuğu yardıma çağırdığı polisler vurdu: 'Yetişkin sanmış olmaları imkansız'
20:11 26.05.2023 (güncellendi: 20:20 26.05.2023) Abone ol
ABD'de 911'i arayarak yardım isteyen 11 yaşındaki siyah erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla ağır yaralanarak ölümün eşiğine geldi. Avukatı "Çocuğun bir yetişkinle karıştırılmasının imkanı yok" diyerek 'tam ve şeffaf soruşturma' istedi. Polis memurunun işten atılması ve hesap vermesi için miting düzenlenecek.
Silahsız siyah George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ensesine çöken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin yarattığı protesto dalgasının üzerinden 3 yıl geçerken, ABD'de değişen pek bir şey yok.
Mississippi eyaletinin Indianola şehrinde annesinin talebi üzerine 911 acil durum hattını arayarak yardım isteyen 11 yaşında erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla neredeyse öldürülüyordu.
Hastanede tedavisi tamamlanan Aderrien Murry isimli erkek çocuğun avukatı Carlos Moore, "Çocuğun bir yetişkinle karıştırılmasının imkanı yok" diyerek müvekkiline ateş açılmasıyla ilgili 'tam ve şeffaf soruşturma' istedi.
Annesi Nakala Murry ve Mississippi Soruşturma Bürosu'na göre Aderrien cumartesi sabahı 911'i arayarak evde iç karışıklık ihbarı yaptı, bunun üzerine gelen Indianola Polis Teşkilatı'nın memuru tarafından göğsünden vuruldu.
İhbar 1.83 metreden uzun bir yetişkin içindi
CNN'e konuşan avukat Moore, '911'e 1.83 metreden uzun bir yetişkin için ihbarda bulunan Aderrien'in boyunun yaklaşık 1.50 metre olduğunu, dolayısıyla çocuğun polis memuru tarafından yetişkin sanılmasının imkanı bulunmadığını' belirtti:
"Bu 11 yaşındaki çocuk, göründüğü gibi yaklaşık 1.50 metre uzunluğunda. Bu yüzden polis memuru onu yetişkinle karıştırmış olamaz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz, ancak bu memurun eylemlerinin umursamaz, çok umursamaz olduğunu ve can kaybına yol açmasına ramak kaldığını biliyoruz."
'Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu'
Moore, 'annesinin yardım için polisi araması ricasını yerine getiren iyi bir öğrenci olarak' söz ettiği Aderrien'in polis tarafından vurulduğu sabah 'her şeyi doğru yaptığını' söyledi.
Avukat öncesinde yaptığı açıklamada şunu vurguladı:
“Hiçbir çocuk, korumaya ve hizmet etmeye yeminli kişiler tarafından böyle bir şiddete maruz bırakılmamalı. Bu genç çocuk ve ailesi için adalet talep etmeliyiz. Bunun gibi başka bir anlamsız trajedinin yaşanmasına izin veremeyiz. Kolluk kuvvetlerimizden değişim ve hesap verebilirlik talep etmek için bir topluluk olarak bir araya gelmeliyiz."
Belediye önünde oturma eylemi
Indianola sakinleri, dün sabah belediye binasının önünde toplandı. Moore, topluluğa "Adalet istiyoruz. Indianola şehrinde 11 yaşındaki siyah bir çocuk hayatını kaybetmenin eşiğine geldi. Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu" diye seslendi. Ardından belediye binası önünde oturma eylemi düzenlendi.
Yürüyüş ve miting planlanıyor
Yarın polis memurunun işten atılması ve vücut kamerası görüntülerinin yayımlanması talebiyle yürüyüş ve miting yapılması planlanıyor.
Polis memurunun ateşinde ciddi şekilde yaralanarak akciğeri çöken, kaburgaları kırılan ve karaciğeri yırtılan 11 yaşındaki çocuk, önceki gün Jackson'daki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden taburcu edildi.
'Polis oğlumu neden vurdu?'
Moore, Aderrien'den "Hala yanıtlanmamış pek çok sorusu var. Duygusal olarak perişan durumda. Polisten korkuyor. Hayatta olduğu için mutlu" diye söz etti.
"Polis oğlumu neden vurdu" diye soran anne Murry de dün ABC’nin 'Good Morning America' programına şunları anlattı:
"Gelen polis memurları 'Kapıyı açın, kapıyı açın' diye bağırdı ve kapıyı açtığımda, elinde silah tutan bir memur bana dışarı çıkmamı söyledi. Dışarı çıkıp annemin durduğu garaj yoluna doğru yürüdüm ve ardından bir silah sesi duydum. Bizim bulunduğumuz yere doğru koşan oğlumun kurşun yarasından kanlar içinde yere düştüğünü gördüm... Ateş eden polis memuru, bana, Aderrien'i köşeyi döndükten sonra vurduğunu söyledi."