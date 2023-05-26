https://sputniknews.com.tr/20230526/abdde-11-yasindaki-cocugu-yardima-cagirdigi-polisler-vurdu-yetiskin-sanmis-olmalari-imkansiz-1071627170.html

ABD'de 11 yaşındaki çocuğu yardıma çağırdığı polisler vurdu: 'Yetişkin sanmış olmaları imkansız'

ABD'de 11 yaşındaki çocuğu yardıma çağırdığı polisler vurdu: 'Yetişkin sanmış olmaları imkansız'

ABD'de 911'i arayarak yardım isteyen 11 yaşındaki siyah erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla ağır yaralanarak ölümün eşiğine geldi. Avukatı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T20:11+0300

2023-05-26T20:11+0300

2023-05-26T20:20+0300

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mississippi

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Silahsız siyah George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ensesine çöken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin yarattığı protesto dalgasının üzerinden 3 yıl geçerken, ABD'de değişen pek bir şey yok. Mississippi eyaletinin Indianola şehrinde annesinin talebi üzerine 911 acil durum hattını arayarak yardım isteyen 11 yaşında erkek çocuğu, gelen polislerin kendisine ateş açmasıyla neredeyse öldürülüyordu. Hastanede tedavisi tamamlanan Aderrien Murry isimli erkek çocuğun avukatı Carlos Moore, "Çocuğun bir yetişkinle karıştırılmasının imkanı yok" diyerek müvekkiline ateş açılmasıyla ilgili 'tam ve şeffaf soruşturma' istedi.Annesi Nakala Murry ve Mississippi Soruşturma Bürosu'na göre Aderrien cumartesi sabahı 911'i arayarak evde iç karışıklık ihbarı yaptı, bunun üzerine gelen Indianola Polis Teşkilatı'nın memuru tarafından göğsünden vuruldu. İhbar 1.83 metreden uzun bir yetişkin içindiCNN'e konuşan avukat Moore, '911'e 1.83 metreden uzun bir yetişkin için ihbarda bulunan Aderrien'in boyunun yaklaşık 1.50 metre olduğunu, dolayısıyla çocuğun polis memuru tarafından yetişkin sanılmasının imkanı bulunmadığını' belirtti:'Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu'Moore, 'annesinin yardım için polisi araması ricasını yerine getiren iyi bir öğrenci olarak' söz ettiği Aderrien'in polis tarafından vurulduğu sabah 'her şeyi doğru yaptığını' söyledi.Avukat öncesinde yaptığı açıklamada şunu vurguladı:Belediye önünde oturma eylemiIndianola sakinleri, dün sabah belediye binasının önünde toplandı. Moore, topluluğa "Adalet istiyoruz. Indianola şehrinde 11 yaşındaki siyah bir çocuk hayatını kaybetmenin eşiğine geldi. Yanlış hiçbir şey yapmadı, yaptığı her şey doğruydu" diye seslendi. Ardından belediye binası önünde oturma eylemi düzenlendi. Yürüyüş ve miting planlanıyorYarın polis memurunun işten atılması ve vücut kamerası görüntülerinin yayımlanması talebiyle yürüyüş ve miting yapılması planlanıyor.Polis memurunun ateşinde ciddi şekilde yaralanarak akciğeri çöken, kaburgaları kırılan ve karaciğeri yırtılan 11 yaşındaki çocuk, önceki gün Jackson'daki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden taburcu edildi.'Polis oğlumu neden vurdu?'Moore, Aderrien'den "Hala yanıtlanmamış pek çok sorusu var. Duygusal olarak perişan durumda. Polisten korkuyor. Hayatta olduğu için mutlu" diye söz etti. "Polis oğlumu neden vurdu" diye soran anne Murry de dün ABC’nin 'Good Morning America' programına şunları anlattı:

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abd, siyah, erkek çocuk, polis, 911 acil servis, ihbar, mississippi