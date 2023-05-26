https://sputniknews.com.tr/20230526/abd-medyasi-cin-avrupaya-rusyanin-yeni-bolgelerini-tanima-cagrisi-yapti-1071631824.html

ABD medyası: Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı

ABD medyası: Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı

Wall Street Journal gazetesi, Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li’nin Avrupa turu sırasında, Ukrayna’da derhal ateşkes sağlanması ve Rusya’nın yeni bölgelerini... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T21:49+0300

2023-05-26T21:49+0300

2023-05-26T21:49+0300

ukrayna krizi

çin

rusya

ukrayna

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Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, “Çinli elçi net mesaj getirdi: ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri derhal ateşkes çağrısında bulunmalı” ifadeerine yer verildi.Bununla birlikte Rusya’nın, yeni bölgeler üzerindeki kontrolünü sürdüreceği kaydedildi.Çin temsilcisinin Avrupalı hükümetlere, Ukrayna’daki çatışmanın büyümeden sona ermesi için hızlı davranma çağrısında bulunduğu aktarılan habere göre, Hui ile görüşen bir Avrupalı diplomat, Rusya güçlerini Ukrayna’dan geri çekene kadar savaşın dondurulmasının uluslararası toplumun çıkarına olmadığını ortaya koyduklarını söyledi.Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Hui, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve yardımcısı Mihail Galusin ile görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230523/medvedev-nato-nukleer-bir-catismanin-imkansiz-olduguna-inanmakta-yaniliyor-1071461330.html

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