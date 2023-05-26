22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupada ilk finalist Fenerbahçe
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine son 2 gün
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Milliyetçi oylar ikinci turda sonucu değiştirebilir mi?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
28 Mayıs seçimine 2 gün kaldı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports takımı 3. oldu!
14:06
53 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230526/22-milyon-liraya-satista-olan-tarihi-bina-yandi-1071616224.html
22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı
22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı
Antalya’da satılık ilanı bulunan tarihi bina alev alev yandı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:32+0300
2023-05-26T14:32+0300
türkiye
antalya
yangın
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071615922_0:227:494:505_1920x0_80_0_0_6b71e209c2cc560403b1de14ef46c3b4.jpg
Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. Alınan bilgiye göre, 15 yıldır satılamayan ve 22 milyon bedelle halen satışta olan tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Sokağın dar olmasından dolayı ise ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Uzun hortumlar çeken ekipler, yangın 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.'Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır'Yangının boyutu ise sabah ortaya çıktı. Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının gece saatlerinde çıktığını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük, “Bu bina 15 yıldır boştu, sahipleri kendi aralarında anlaşamıyor. Normal değerin üzerinde fiyat istenince satılmıyor. Buna benzer olaylar yaşanıyor. Bu binalara sahip çıkılması gerekir. Bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi vardır. Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır. Mesela değeri bin TL ise 2 bin TL istiyorlar. Ev boş olunca evsiz kişiler gelerek mesken ediniyor. 15 yıldır bu bina satılık. Buna benzer mahallemizde 5-6 tane daha bina var” dedi.15 yıldır satılamayan binanın en son 22 milyon bedelle alıcısını beklediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/istanbul-istinyedeki-bir-avmde-yangin-cikti-1071571727.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071615922_0:181:494:552_1920x0_80_0_0_f490bfdf47ee83df7eaaf91862877781.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, yangın, bina
antalya, yangın, bina

22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı

14:32 26.05.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı
22 milyon liraya satışta olan tarihi bina yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR
Abone olTelegram
Antalya’da satılık ilanı bulunan tarihi bina alev alev yandı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır satılamadığını belirterek, tarihi evlerin satışının uzamasına isyan etti.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. Alınan bilgiye göre, 15 yıldır satılamayan ve 22 milyon bedelle halen satışta olan tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Sokağın dar olmasından dolayı ise ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Uzun hortumlar çeken ekipler, yangın 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

'Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır'

Yangının boyutu ise sabah ortaya çıktı. Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının gece saatlerinde çıktığını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük, “Bu bina 15 yıldır boştu, sahipleri kendi aralarında anlaşamıyor. Normal değerin üzerinde fiyat istenince satılmıyor. Buna benzer olaylar yaşanıyor. Bu binalara sahip çıkılması gerekir. Bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi vardır. Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır. Mesela değeri bin TL ise 2 bin TL istiyorlar. Ev boş olunca evsiz kişiler gelerek mesken ediniyor. 15 yıldır bu bina satılık. Buna benzer mahallemizde 5-6 tane daha bina var” dedi.
15 yıldır satılamayan binanın en son 22 milyon bedelle alıcısını beklediği öğrenildi.
İstanbul İstinye'deki bir AVM'de yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
YAŞAM
İstanbul'da AVM yangını
Dün, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала