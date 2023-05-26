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Polonya'da, nadir görülen beyaz geyik bulundu
Polonya'da, nadir görülen beyaz geyik bulundu
Polonya'nın Mikolow kentinde 'Lesne Pogotowie' Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağı'nda yaklaşık 3 hafta önce dünyaya gelen, doğada çok nadir... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, polonya, beyaz, geyik, fotoğraf
фото, polonya, beyaz, geyik, fotoğraf

Polonya'da, nadir görülen beyaz geyik bulundu

12:30 26.05.2023
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Polonya'nın Mikolow kentinde 'Lesne Pogotowie' Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağı'nda yaklaşık 3 hafta önce dünyaya gelen, doğada çok nadir görülen beyaz geyik koruma altına alındı.
© AA

Avcılar beyaz geyiğin, annesi tarafından terkedilmiş olduğunu tahmin ediyor.

Avcılar beyaz geyiğin, annesi tarafından terkedilmiş olduğunu tahmin ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Avcılar beyaz geyiğin, annesi tarafından terkedilmiş olduğunu tahmin ediyor.

© AA

Geyiğe, İngiltere kralı Charles’ın taç giyme töreni gününde bulunduğu için Lehçe’de Charles anlamına gelen Karolcia ismi verildi.

Geyiğe, İngiltere kralı Charles’ın taç giyme töreni gününde bulunduğu için Lehçe’de Charles anlamına gelen Karolcia ismi verildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Geyiğe, İngiltere kralı Charles’ın taç giyme töreni gününde bulunduğu için Lehçe’de Charles anlamına gelen Karolcia ismi verildi.

© AA

Beyaz geyikler birçok kültürün mitolojisinde önemli rol oynuyor zira beyaz rengi yüzyıllardır saflıkla özdeşleştiriliyor.

Beyaz geyikler birçok kültürün mitolojisinde önemli rol oynuyor zira beyaz rengi yüzyıllardır saflıkla özdeşleştiriliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Beyaz geyikler birçok kültürün mitolojisinde önemli rol oynuyor zira beyaz rengi yüzyıllardır saflıkla özdeşleştiriliyor.

© AA

Kelt mitolojisinde beyaz aynı zamanda öteki dünyayı da temsil ediyor.

Kelt mitolojisinde beyaz aynı zamanda öteki dünyayı da temsil ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kelt mitolojisinde beyaz aynı zamanda öteki dünyayı da temsil ediyor.

© AA

Kahverengi tüylü olanlara nazaran beyaz geyiklerin renklerinden ötürü doğada kamufle olması daha zor oluyor, bu da onları yırtıcılara karşı savunmasız bırakıyor.

Kahverengi tüylü olanlara nazaran beyaz geyiklerin renklerinden ötürü doğada kamufle olması daha zor oluyor, bu da onları yırtıcılara karşı savunmasız bırakıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Kahverengi tüylü olanlara nazaran beyaz geyiklerin renklerinden ötürü doğada kamufle olması daha zor oluyor, bu da onları yırtıcılara karşı savunmasız bırakıyor.

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