https://sputniknews.com.tr/20230525/yurt-disinda-ikinci-tur-icin-kac-kisi-oy-kullandi-1071546789.html

Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı?

Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğunu açıkladı. Gümrüklerde oy verme işlemi 28... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

oy kullanma

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yeterli salt çoğunluğa ulaşamayınca seçim 2. tura kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 milyon 398 olduğunu açıkladı.İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti.YSK’nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.Gümrük kapılarında oy verme işlemi ne zaman sona erecek?Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.28 Mayıs günü sandıklar kapandıktan sonra sayım başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230524/28-mayis-cumhurbaskani-secimi-icin-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1071505745.html

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