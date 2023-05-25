https://sputniknews.com.tr/20230525/yasli-adami-darp-etti-guvenlik-kameralarina-yansidi-1071550702.html

Yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta meydana gelen olayda 86 yaşındaki yaşlı adam darp edildi. Darp anı güvenlik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:07+0300

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türkiye

balıkesir

bandırma

darp

güvenlik kamerası

yaşlı

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesi 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta kaldırıma park eden M.Ç isimli şahıs yolu trafiğe kapattığı için ve bunu devamlı yaptığından o sokakta ikamet eden 86 yaşındaki yaşlı adam tarafından uyarıldı. Aracından inen şahıs uyarılara sinirlenerek yaşlı adamı iterek yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaralı şahıs, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi. Yaralanan ve korkan yaşlı adam şikayetçi olmayarak kendi imkanlarıyla evine gitti.

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