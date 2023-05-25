https://sputniknews.com.tr/20230525/yasli-adami-darp-etti-guvenlik-kameralarina-yansidi-1071550702.html
Yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta meydana gelen olayda 86 yaşındaki yaşlı adam darp edildi. Darp anı güvenlik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:07+0300
2023-05-25T12:07+0300
2023-05-25T12:08+0300
türkiye
balıkesir
bandırma
darp
güvenlik kamerası
yaşlı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesi 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta kaldırıma park eden M.Ç isimli şahıs yolu trafiğe kapattığı için ve bunu devamlı yaptığından o sokakta ikamet eden 86 yaşındaki yaşlı adam tarafından uyarıldı. Aracından inen şahıs uyarılara sinirlenerek yaşlı adamı iterek yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaralı şahıs, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi. Yaralanan ve korkan yaşlı adam şikayetçi olmayarak kendi imkanlarıyla evine gitti.
https://sputniknews.com.tr/20230522/cinsel-istismara-ugrayan-ve-darp-edilen-2-yasindaki-bebegin-olumune-iliskin-5-zanli-tutuklandi-1071390209.html
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balıkesir, bandırma, darp, güvenlik kamerası, yaşlı
balıkesir, bandırma, darp, güvenlik kamerası, yaşlı
Yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı
12:07 25.05.2023 (güncellendi: 12:08 25.05.2023) Abone ol
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta meydana gelen olayda 86 yaşındaki yaşlı adam darp edildi. Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesi 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta kaldırıma park eden M.Ç isimli şahıs yolu trafiğe kapattığı için ve bunu devamlı yaptığından o sokakta ikamet eden 86 yaşındaki yaşlı adam tarafından uyarıldı.
Aracından inen şahıs uyarılara sinirlenerek yaşlı adamı iterek yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu.
Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaralı şahıs, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi.
Yaralanan ve korkan yaşlı adam şikayetçi olmayarak kendi imkanlarıyla evine gitti.