https://sputniknews.com.tr/20230525/uskudarda-isletme-sahibinden-kadinlara-sozlu-saldiri-kalkin-buradan--1071551581.html

Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'

Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'

Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çayevinde çay içen kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:20+0300

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türkiye

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kafe

video

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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk semtinde kafe işleten bir adam, müşteri olarak gelen kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/yasli-adami-darp-etti-guvenlik-kameralarina-yansidi-1071550702.html

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Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan' Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan' 2023-05-25T12:20+0300 true PT0M29S

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istanbul, üsküdar, kadın, saldırı, kafe, video