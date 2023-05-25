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Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'
Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'
Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çayevinde çay içen kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk semtinde kafe işleten bir adam, müşteri olarak gelen kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.
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Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'
Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'
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istanbul, üsküdar, kadın, saldırı, kafe, video
istanbul, üsküdar, kadın, saldırı, kafe, video

Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'

12:20 25.05.2023 (güncellendi: 12:32 25.05.2023)
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Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çayevinde çay içen kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk semtinde kafe işleten bir adam, müşteri olarak gelen kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı.
Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.
Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.
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