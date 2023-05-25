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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/umit-ozdagdan-ak-partiden-bakanlik-istedi-iddiasina-yanit-telaffuz-etmedik-1071573920.html
Ümit Özdağ'dan 'AK Parti'den bakanlık istedi' iddiasına yanıt: Telaffuz etmedik
Ümit Özdağ'dan 'AK Parti'den bakanlık istedi' iddiasına yanıt: Telaffuz etmedik
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Mustafa Destici'nin 'bakanlık' iddiasına yanıt verdi. Özdağ, "Bugün Mustafa Destici 'Özdağ, AK Parti'den bakanlık istedi'... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:17+0300
2023-05-25T18:59+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Sinan Bey'le yıllardan beri dostuz. Avrasya Stratejilik Araştırmacılar Merkezi'nde benimle birlikte çalıştı. Eşi Gökçen Hanım ve ailesi, babası, annesi, kardeşleri bunların hepsi bizim aile çevremiz. Bir dostluğumuz var. Bu süreçte de sürekli iletişim içinde olduk, birbirimize açık olduk. Farklı düşündüğümüzde birbirimize ifade ettik. O gün de henüz bir karar vermemiştik. Bir sürü tevatür vardı. Bir sürü dedikodu dolaşıyordu. 'Görüşmüyorlar, kavga ediyorlar' diye. Onlara bir cevap verelim dedik. Fotoğraf onun için çekildi. O süreçte de farklı görüşlerimizi gündeme getirip tartışıyorduk. Neticede Sinan Bey kendi takdiri. Erdoğan ile görüştükten sonra bana açık şekilde 'şu şu nedenlerden' diye Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye karar verdiğini söyledi. * Bugün Mustafa Destici 'Özdağ, AK Parti'den bakanlık istedi' dedi. Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice olarak göçmenlerin geri dönüş sürecini yöneteceksiniz bir pozisyon lazım. Bakanlık diye telaffuz etmedik.'Kabul ettik, el sıkıştık'* AK Parti, Türkiye'yi 21 seneden beri yönetiyor. Birçok yanlış yaptı iyi şeyler de yaptılar. Bizim çıkışımız; Türkiye'nin en büyük meselesi bu. Bunu aşmadan Türkiye'nin çakış yapması mümkün değil. Bunu aşmanın AK Parti ile mümkün olamadığı için. Kılıçdaroğlu da 'Sığınmacıların, kaçakların vatanlarına dönmesini kabul ediyoruz, sizinle birlikte çalışıyoruz, Zafer Partisi olarak sorumluluk üstlenmenizi kabul ediyoruz' dedi. Biz de kabul ettik, el sıkıştık. Netice itibariyle projemiz kabul edildi. Bu projeyi uygulamak için Kemal Bey'e, Türk halkından destek istiyoruz. Kemal Bey ile Zafer Partisi olarak birlikte çalışacağımız için Zafer Partisi'ne de destek istiyoruz.'Seçimin sonucu bazıları için sürpriz olacak'* Göreceksiniz bu seçimin sonucu bazıları için sürpriz olacak. Türk halkı sığınmacıların gitmesi konusunda iradesini sandığa yansıtacak. Zafer Partisi'ne oy verip, Sinan Bey'e oy verenler yine blok olarak hareket edecekler. Sinan Bey'e oy verip, öbür tarafta İYİ Parti'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen de ikinci turda Kemal Bey'e oy verecek. Sinan Bey'e oy verip, MHP'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen daha büyük şekilde, 1. turda Erdoğan'a oy veren seçmenle birlikte şimdi Kemal Bey'e doğru oy veriyorlar. Özetle farkın kapanması hiç ama hiç zor görünmüyor. Burada yeni bir turla karşı karşıyayız.* HDP seçmeninin de en önemli meselelerinin başında sığınmacılar geliyor. HDP seçmeni işini en fazla kaybeden oransal olarak iş grupları içinde çalışıyor. Suriyelilere kaybediyorlar. Onun için HDP'ye oy verip, Zafer Partisi'ne oy veren seçmen de oldu. Ben bunu sahada yaşadığım için gördüm. Bu Diyarbakır'da yok ama Adana, Mersin, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'da gördüm bunu. 'Biz sizi tanıyoruz, siyasetinizi de biliyoruz; ancak bir şeyi doğru söylüyorsunuz, buna şimdi ihtiyacımız var, Suriyelilerin gitmesine ihtiyacımız var, işimizi kaybediyoruz, asgari ücretin yarısını kabul ediyor ve ben işsiz kalıyorum' dediler. Doğrusu bu noktada da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim teröre karşı duruşumuzdan, Yeşil Sol'a, PKK'ya olan düşüncelerimizden kafamızı kesseniz taviz vermeyiz.İnce açıklaması: 'Görüşümü Kılıçdaroğlu ile paylaştım'* Benim Muharrem Bey'le görüşmem olmadı. Muharrem Bey'in bu sürecin içerisinde olması gerektiği görüşümü sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştım. Olumsuz bir geri dönüş olmadı. Dilerim Muharrem Bey de bu süreç içerisinde yer alır. Memleket Partisi'ne güven duyan sevgili gençlerin de arzusunun yapmış olduğum temaslardan böyle olduğunu düşünüyorum. * Zafer Partisi'ne oy veren kesim her iki bloğun dışındaki Türk milliyetçileridir. İki blok içerisinde partilere oy veren Türk milliyetçileri de var tabii ki. Partilerinin bulunduğu konum Türk milliyetçilerini siyasette temsil etmeye uygun değildi. Onun için Zafer Partisi ikinci tura giderken siyasetin şekillenmesinde etki sağlıyor. İkinci tura kalmasını sağlayan Zafer Partisi'ne oy veren, Zafer Partisi'ne oy vermese de Sinan Oğan'a oy veren Türk milliyetçileridir. Sinan Oğan'ın oy katkısının yüksek olacağını düşünmüyorum. Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na oy verileceğini görüyorum.
https://sputniknews.com.tr/20230525/umit-ozdag-sana-soz-13-milyon-siginmaci-ve-kacak-vatanlarina-gidecek-1071567859.html
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ümit özdağ
ümit özdağ

Ümit Özdağ'dan 'AK Parti'den bakanlık istedi' iddiasına yanıt: Telaffuz etmedik

18:17 25.05.2023 (güncellendi: 18:59 25.05.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Mustafa Destici'nin 'bakanlık' iddiasına yanıt verdi. Özdağ, "Bugün Mustafa Destici 'Özdağ, AK Parti'den bakanlık istedi' dedi. Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice olarak göçmenlerin geri dönüş sürecini yönetecekseniz bir pozisyon lazım" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sinan Bey'le yıllardan beri dostuz. Avrasya Stratejilik Araştırmacılar Merkezi'nde benimle birlikte çalıştı. Eşi Gökçen Hanım ve ailesi, babası, annesi, kardeşleri bunların hepsi bizim aile çevremiz. Bir dostluğumuz var. Bu süreçte de sürekli iletişim içinde olduk, birbirimize açık olduk. Farklı düşündüğümüzde birbirimize ifade ettik. O gün de henüz bir karar vermemiştik. Bir sürü tevatür vardı. Bir sürü dedikodu dolaşıyordu. 'Görüşmüyorlar, kavga ediyorlar' diye. Onlara bir cevap verelim dedik. Fotoğraf onun için çekildi. O süreçte de farklı görüşlerimizi gündeme getirip tartışıyorduk. Neticede Sinan Bey kendi takdiri. Erdoğan ile görüştükten sonra bana açık şekilde 'şu şu nedenlerden' diye Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye karar verdiğini söyledi.

* Bugün Mustafa Destici 'Özdağ, AK Parti'den bakanlık istedi' dedi. Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice olarak göçmenlerin geri dönüş sürecini yöneteceksiniz bir pozisyon lazım. Bakanlık diye telaffuz etmedik.

'Kabul ettik, el sıkıştık'

* AK Parti, Türkiye'yi 21 seneden beri yönetiyor. Birçok yanlış yaptı iyi şeyler de yaptılar. Bizim çıkışımız; Türkiye'nin en büyük meselesi bu. Bunu aşmadan Türkiye'nin çakış yapması mümkün değil. Bunu aşmanın AK Parti ile mümkün olamadığı için. Kılıçdaroğlu da 'Sığınmacıların, kaçakların vatanlarına dönmesini kabul ediyoruz, sizinle birlikte çalışıyoruz, Zafer Partisi olarak sorumluluk üstlenmenizi kabul ediyoruz' dedi. Biz de kabul ettik, el sıkıştık. Netice itibariyle projemiz kabul edildi. Bu projeyi uygulamak için Kemal Bey'e, Türk halkından destek istiyoruz. Kemal Bey ile Zafer Partisi olarak birlikte çalışacağımız için Zafer Partisi'ne de destek istiyoruz.

'Seçimin sonucu bazıları için sürpriz olacak'

* Göreceksiniz bu seçimin sonucu bazıları için sürpriz olacak. Türk halkı sığınmacıların gitmesi konusunda iradesini sandığa yansıtacak. Zafer Partisi'ne oy verip, Sinan Bey'e oy verenler yine blok olarak hareket edecekler. Sinan Bey'e oy verip, öbür tarafta İYİ Parti'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen de ikinci turda Kemal Bey'e oy verecek. Sinan Bey'e oy verip, MHP'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen daha büyük şekilde, 1. turda Erdoğan'a oy veren seçmenle birlikte şimdi Kemal Bey'e doğru oy veriyorlar. Özetle farkın kapanması hiç ama hiç zor görünmüyor. Burada yeni bir turla karşı karşıyayız.
* HDP seçmeninin de en önemli meselelerinin başında sığınmacılar geliyor. HDP seçmeni işini en fazla kaybeden oransal olarak iş grupları içinde çalışıyor. Suriyelilere kaybediyorlar. Onun için HDP'ye oy verip, Zafer Partisi'ne oy veren seçmen de oldu. Ben bunu sahada yaşadığım için gördüm. Bu Diyarbakır'da yok ama Adana, Mersin, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'da gördüm bunu. 'Biz sizi tanıyoruz, siyasetinizi de biliyoruz; ancak bir şeyi doğru söylüyorsunuz, buna şimdi ihtiyacımız var, Suriyelilerin gitmesine ihtiyacımız var, işimizi kaybediyoruz, asgari ücretin yarısını kabul ediyor ve ben işsiz kalıyorum' dediler. Doğrusu bu noktada da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim teröre karşı duruşumuzdan, Yeşil Sol'a, PKK'ya olan düşüncelerimizden kafamızı kesseniz taviz vermeyiz.

İnce açıklaması: 'Görüşümü Kılıçdaroğlu ile paylaştım'

* Benim Muharrem Bey'le görüşmem olmadı. Muharrem Bey'in bu sürecin içerisinde olması gerektiği görüşümü sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştım. Olumsuz bir geri dönüş olmadı. Dilerim Muharrem Bey de bu süreç içerisinde yer alır. Memleket Partisi'ne güven duyan sevgili gençlerin de arzusunun yapmış olduğum temaslardan böyle olduğunu düşünüyorum.
* Zafer Partisi'ne oy veren kesim her iki bloğun dışındaki Türk milliyetçileridir. İki blok içerisinde partilere oy veren Türk milliyetçileri de var tabii ki. Partilerinin bulunduğu konum Türk milliyetçilerini siyasette temsil etmeye uygun değildi. Onun için Zafer Partisi ikinci tura giderken siyasetin şekillenmesinde etki sağlıyor. İkinci tura kalmasını sağlayan Zafer Partisi'ne oy veren, Zafer Partisi'ne oy vermese de Sinan Oğan'a oy veren Türk milliyetçileridir. Sinan Oğan'ın oy katkısının yüksek olacağını düşünmüyorum. Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na oy verileceğini görüyorum.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Ümit Özdağ: Sana söz, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek
15:58
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