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TUSAŞ'tan dev ihracat
TUSAŞ'tan dev ihracat
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya'ya yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edecek. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:33+0300
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savunma
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Türk savunma sanayisi şirketi TUSAŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.Sözleşme, Faz-1 olarak adlandırılırken, Malezya'nın ANKA tedariki Faz-2, Faz-3 şeklinde devam edecek.TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, AA muhabirine, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye ile kardeş ülke olmalarının, siyasi hiçbir problemlerinin bulunmamasının ilişkilere ayrı bir değer kattığını söyledi.Yıllardır ürettikleri ürünleri tanıtarak bu coğrafyalarda kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Vardan, şöyle konuştu:"Çok uğraştı arkadaşlarımız. 4-4,5 yıl gibi bir çalışmanın sonucunda 3 adet ANKA için anlaşmayı imzaladık. Tabii bu, belki çok basit gelebilir 3 ekipman olarak. Ama olayın sonraki boyutuna ve ANKA'ların bu bölge için önemine bakmak lazım. Yurt dışına çıktığınız zaman sadece siz satıcı değilsiniz, sadece siz ürünlerinizi takdim etmiyorsunuz. Büyük bir arenada dünya ülkeleriyle rekabet ediyorsunuz. Bütün bu süreç bizi de 4,5 sene açıkçası yordu ama tatlı bir yorgunluk. Sonucunda bunu imzaya bağlamış olmamız, yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir anlaşmayı imzalamış olmamız hepimiz için, bütün ekip için gurur verici oldu. Türkiye adına da önemli bir çalışma. Bununla kalmayacak. Bu, Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz."Ömer Cihad Vardan, Malezya'nın adalardan oluştuğu için uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere karşılık verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız." dedi.Fuar boyunca, başta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olmak üzere, üst düzey yöneticilerin TUSAŞ standını ziyaret ettiklerini belirten Vardan, Malezya Kralının TUSAŞ'ı da ziyaret ettiğini ve kendilerini çok iyi tanığını vurguladı.Vardan, şunları kaydetti:"Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz. HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Aslında biz sadece satan durumunda olmak istemiyoruz. Yani şirket stratejisi olarak baktığımızda biz bunu el ele, kol kola birlikte nasıl yapabiliriz, kazan-kazan prensibini nasıl geliştiririz çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230425/yerli-ve-milli-ilk-insanli-supersonik-jet-ucagi-hurjet-ilk-ucusunu-basariyla-gerceklestirdi-1070158783.html
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tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anka
tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anka

TUSAŞ'tan dev ihracat

15:33 25.05.2023 (güncellendi: 16:34 25.05.2023)
© TUSAŞANKA İHA
ANKA İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© TUSAŞ
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya'ya yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edecek.
Türk savunma sanayisi şirketi TUSAŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.
Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Sözleşme, Faz-1 olarak adlandırılırken, Malezya'nın ANKA tedariki Faz-2, Faz-3 şeklinde devam edecek.
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, AA muhabirine, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye ile kardeş ülke olmalarının, siyasi hiçbir problemlerinin bulunmamasının ilişkilere ayrı bir değer kattığını söyledi.
Yıllardır ürettikleri ürünleri tanıtarak bu coğrafyalarda kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Vardan, şöyle konuştu:
"Çok uğraştı arkadaşlarımız. 4-4,5 yıl gibi bir çalışmanın sonucunda 3 adet ANKA için anlaşmayı imzaladık. Tabii bu, belki çok basit gelebilir 3 ekipman olarak. Ama olayın sonraki boyutuna ve ANKA'ların bu bölge için önemine bakmak lazım. Yurt dışına çıktığınız zaman sadece siz satıcı değilsiniz, sadece siz ürünlerinizi takdim etmiyorsunuz. Büyük bir arenada dünya ülkeleriyle rekabet ediyorsunuz. Bütün bu süreç bizi de 4,5 sene açıkçası yordu ama tatlı bir yorgunluk. Sonucunda bunu imzaya bağlamış olmamız, yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir anlaşmayı imzalamış olmamız hepimiz için, bütün ekip için gurur verici oldu. Türkiye adına da önemli bir çalışma. Bununla kalmayacak. Bu, Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz."
Ömer Cihad Vardan, Malezya'nın adalardan oluştuğu için uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.
ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere karşılık verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız." dedi.
Fuar boyunca, başta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olmak üzere, üst düzey yöneticilerin TUSAŞ standını ziyaret ettiklerini belirten Vardan, Malezya Kralının TUSAŞ'ı da ziyaret ettiğini ve kendilerini çok iyi tanığını vurguladı.
Vardan, şunları kaydetti:
"Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz. HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Aslında biz sadece satan durumunda olmak istemiyoruz. Yani şirket stratejisi olarak baktığımızda biz bunu el ele, kol kola birlikte nasıl yapabiliriz, kazan-kazan prensibini nasıl geliştiririz çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz."
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