https://sputniknews.com.tr/20230525/turkiyede-ortalama-hanehalki-buyuklugunun-en-yuksek-ve-en-dusuk-oldugu-iller-hangileri-1071573204.html

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri?

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2022’ bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T19:23+0300

2023-05-25T19:23+0300

2023-05-25T19:23+0300

multimedya

infografik

nüfus

hanehalkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071572789_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf6d09e6015d1eefefb5441f2f64b89d.png

Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4.91 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, nüfus, hanehalkı, инфографика