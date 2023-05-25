https://sputniknews.com.tr/20230525/turkiyede-ortalama-hanehalki-buyuklugunun-en-yuksek-ve-en-dusuk-oldugu-iller-hangileri-1071573204.html
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri?
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2022’ bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T19:23+0300
2023-05-25T19:23+0300
2023-05-25T19:23+0300
multimedya
infografik
nüfus
hanehalkı
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Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4.91 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nüfus, hanehalkı, инфографика
infografik, nüfus, hanehalkı, инфографика
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri?
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2022’ bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008'de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2022'de 3.17 kişiye düştü.
Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4.91 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.