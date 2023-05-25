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Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmenin tüm... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. AA'nın haberine göre, Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İHA'nın haberine göre olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/uskudarda-isletme-sahibinden-kadinlara-sozlu-saldiri-kalkin-buradan--1071551581.html
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istanbul, üsküdar, kuzguncuk mahallesi

Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi

20:58 25.05.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİRTesettürlü kadınları kovan işletmenin tüm izinleri iptal edildi.
Tesettürlü kadınları kovan işletmenin tüm izinleri iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİR
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Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmenin tüm izinleri iptal edildi.
İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu.
AA'nın haberine göre, Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.
Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.
Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
TÜRKİYE
Üsküdar'da işletme sahibinden kadınlara sözlü saldırı: 'Kalkın buradan'
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