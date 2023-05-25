https://sputniknews.com.tr/20230525/tesetturlu-kadinlari-kovdugu-iddia-edilen-isletmenin-tum-izinleri-iptal-edildi-1071578461.html
Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmenin tüm... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T20:58+0300
2023-05-25T20:58+0300
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İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. AA'nın haberine göre, Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İHA'nın haberine göre olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/uskudarda-isletme-sahibinden-kadinlara-sozlu-saldiri-kalkin-buradan--1071551581.html
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istanbul, üsküdar, kuzguncuk mahallesi
istanbul, üsküdar, kuzguncuk mahallesi
Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi
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Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmenin tüm izinleri iptal edildi.
İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu.
AA'nın haberine göre, Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.
Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.