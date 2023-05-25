https://sputniknews.com.tr/20230525/tesetturlu-kadinlari-kovdugu-iddia-edilen-isletmenin-tum-izinleri-iptal-edildi-1071578461.html

Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Tesettürlü kadınları kovduğu iddia edilen işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmenin tüm... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T20:58+0300

2023-05-25T20:58+0300

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İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. AA'nın haberine göre, Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İHA'nın haberine göre olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230525/uskudarda-isletme-sahibinden-kadinlara-sozlu-saldiri-kalkin-buradan--1071551581.html

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