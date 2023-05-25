https://sputniknews.com.tr/20230525/suveys-kanalinda-bir-gemi-karaya-oturdu-1071543620.html
Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu
Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T08:56+0300
2023-05-25T08:56+0300
2023-05-25T08:56+0300
dünya
mısır
süveyş kanalı
gemi
gemi arızası
gemi kazası
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Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.Geminin yüzdürülme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
mısır
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, süveyş kanalı, gemi, gemi arızası, gemi kazası
mısır, süveyş kanalı, gemi, gemi arızası, gemi kazası
Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu
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Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi.
Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.
Geminin yüzdürülme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.