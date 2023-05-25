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Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı
Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı
Sudan’da nisan ortasından bu yana çatışan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), birbirlerini iki gün önce başlayan bir haftalık ateşkesi ihlal... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T02:28+0300
2023-05-25T02:28+0300
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ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Cidde kentinde ilan edilen ateşkes, ikinci gününde de taraflarca ihlal edildi.Başkent Hartum'un merkezi, kuzeyindeki Bahri ve batısındaki Umdurman'da şiddetli çatışmalar yaşandı.Ordudan yapılan açıklamada, HDK’nin batıda Çad sınırındaki El Cuneyne ve Zalince kentlerine saldırdığı, güneydeki El Ubeyd kentini muhasarayı sürdürdüğü ve sonuncusu başkent Hartum’daki Ahmed Kasım Hastanesi olmak üzere hastaneleri işgali devam ettirerek 22 Mayıs’tan itibaren ilan edilen bir haftalık ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.HDK’nin salı günü başkentin kuzeyindeki Vadi Seyyidina askeri hava üssüne saldırdığı ve başkentteki darphaneye baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, bugün askeri bir uçağın motor arızası sebebiyle düştüğü ancak iki pilotun sağ olarak uçağı terk ettiği aktarıldı.HDK’den yapılan açıklamada ise ordunun savaş uçakları, topçu ateşi ve karadan saldırarak ateşkesi farklı noktalarda ihlal ettiği belirtildi.Meşru müdafaa hakkının kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, ordunun başkent Hartum’un Gabe Caddesi'ndeki saldırısının püskürtüldüğü ve 3 tankın ele geçirildiği bildirildi.Açıklamada, "Başkentin batısındaki Umdurman'da uçaklar, güçlerimizin Hartum'daki mevzilerine saldırdı ve Mig tipi bir uçak düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkentin batısındaki Umdurman’da orduya ait Mig tipi savaş uçağının HDK’nin uçak savar ateşinin ardından alev aldığı ve iki pilotun paraşütle uçağı terk ettiği görülüyor.Görüntülerde pilotlardan birinin askerin kontrolündeki bölgeye inmeyi başardığı ancak diğer pilotun yaralı olarak HDK’nin eline geçtiği kameralara yansıyor.Kısa vadeli ateşkesTaraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle, 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile HDK arasındaki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.Sudan'ın tamamında uygulanacak 'acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının' hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bm-afrika-boynuzunda-milyonlarca-kisi-aclik-krizi-ile-karsi-karsiya-1071528284.html
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sudan, çatışma, ateşkes
sudan, çatışma, ateşkes

Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı

02:28 25.05.2023
© AFP 2023 / -Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / -
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Sudan’da nisan ortasından bu yana çatışan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), birbirlerini iki gün önce başlayan bir haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Cidde kentinde ilan edilen ateşkes, ikinci gününde de taraflarca ihlal edildi.
Başkent Hartum'un merkezi, kuzeyindeki Bahri ve batısındaki Umdurman'da şiddetli çatışmalar yaşandı.
Ordudan yapılan açıklamada, HDK’nin batıda Çad sınırındaki El Cuneyne ve Zalince kentlerine saldırdığı, güneydeki El Ubeyd kentini muhasarayı sürdürdüğü ve sonuncusu başkent Hartum’daki Ahmed Kasım Hastanesi olmak üzere hastaneleri işgali devam ettirerek 22 Mayıs’tan itibaren ilan edilen bir haftalık ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
HDK’nin salı günü başkentin kuzeyindeki Vadi Seyyidina askeri hava üssüne saldırdığı ve başkentteki darphaneye baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, bugün askeri bir uçağın motor arızası sebebiyle düştüğü ancak iki pilotun sağ olarak uçağı terk ettiği aktarıldı.
HDK’den yapılan açıklamada ise ordunun savaş uçakları, topçu ateşi ve karadan saldırarak ateşkesi farklı noktalarda ihlal ettiği belirtildi.
Meşru müdafaa hakkının kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, ordunun başkent Hartum’un Gabe Caddesi'ndeki saldırısının püskürtüldüğü ve 3 tankın ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Başkentin batısındaki Umdurman'da uçaklar, güçlerimizin Hartum'daki mevzilerine saldırdı ve Mig tipi bir uçak düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkentin batısındaki Umdurman’da orduya ait Mig tipi savaş uçağının HDK’nin uçak savar ateşinin ardından alev aldığı ve iki pilotun paraşütle uçağı terk ettiği görülüyor.
Görüntülerde pilotlardan birinin askerin kontrolündeki bölgeye inmeyi başardığı ancak diğer pilotun yaralı olarak HDK’nin eline geçtiği kameralara yansıyor.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle, 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.
Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile HDK arasındaki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.
Sudan'ın tamamında uygulanacak 'acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının' hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.
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