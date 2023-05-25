https://sputniknews.com.tr/20230525/rusyada-100-turk-filmi-gosteriminin-acilis-etkinligi-yapildi-1071538594.html

Rusya'da '100 Türk Filmi Gösterimi'nin açılış etkinliği yapıldı

Rusya'da '100 Türk Filmi Gösterimi'nin açılış etkinliği yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında '100 Türk Filmi Gösterimi'nin açılış etkinliği gerçekleştirildi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T00:48+0300

2023-05-25T00:48+0300

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türkiye'nin moskova büyükelçiliği

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rusya Sinemacılar Birliği işbirliğiyle Moskova'daki Sinema Evi'nde (Dom Kino) düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik Müsteşarı Funda Çelen Erpek'in yanı sıra Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Rusya Sinemacılar Birliği Uluslararası Proje Koordinatörü Aleksandr Solomonov ve çok sayıda sinemasever katıldı.Müsteşar Erpek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında 100 Türk Filmi Gösteriminin Moskova'nın yanı sıra Rusya'nın birçok kentinde yapılacağını belirterek, "Ayrıca, haziran ayında, geçtiğimiz yıl çok ilgi çeken açık hava sinemasını tekrarlayacağız. Önümüzdeki dönemde Rusya'daki dostlarımızın da desteğiyle Türk kültür ve sanatını tanıtacağımız etkinliklerimiz sürecek." dedi.Moskova YEE Koordinatörü Ülker de Türk filmlerini Rus sinemaseverlerine tanıtmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.'Türk filmlerini, Rusya'daki festivallerde ve sinemalarda izlemekten mutluyuz'Rusya Sinemacılar Birliği Uluslararası Proje Koordinatörü Solomonov ise Türkiye ile işbirliğinin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, "Uzun bir dostluk ve komşuluk tarihimiz var. Etrafımızda olanlara rağmen ilişkilerimiz istikrarlı şekilde devam ediyor. Bunun için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de de Rus filmlerinin gösteriminin yapılacağı bilgisini paylaşan Solomonov, "İşbirliğimizin devam edeceğini umuyorum. Türk filmlerini, Rusya'da düzenlenen festivallerde ve sinemalarda izlemekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.Çağan Irmak'ın yönettiği "Unutursam Fısılda" filminin gösterildiği etkinlik, yarın "Seni Seviyorum Adamım" filminin gösterimi ile devam edecek.

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film, rusya, türkiye, türkiye'nin moskova büyükelçiliği