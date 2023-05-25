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Polonya medyası: Türkiye'ye giden Polonyalı turistler Ruslara savaş açtı
Polonya medyası: Türkiye'ye giden Polonyalı turistler Ruslara savaş açtı
Polonyalı haftalık gazete Myśl Polska, Türkiye’ye giden Polonyalı turistlerin plajlarda ve barlarda Ruslarla tartışarak kavga ettiğini belirtti. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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Konrad Rekas imzalı yazıda, Polonyalı turistlerin Ruslarla voleybol oynamayı reddettiği ve hatta Türk barlarında Ruslara saldırdığı ifade edildi. Polonyalıların ayrıca Türk tatil beldelerinde ev sahibi olan veya otellerde kalan Ukraynalıların, karşılaştıkları Ruslardan neden intikam almadığına anlam veremediği kaydedildi.Gazeteci, “Ya eğer Polonya’da bir şeyler ters gidiyorsa? Ya eğer Polonya’da birileri, milliyetçi duygularımızla oynayarak en azından aşırı gayret sergiliyorsa?” yorumunda bulundu.Polonyalı turistlere şezlonglarda küresel sorunları tartışmama, sadece güneşin, tatilin, alışverişin tadını çıkarma çağrısında bulunan Rekas, “Polonyalıların sahil, bar savaşları çocukça ve gülünç görünüyor, üstelik bunlara yalnızca kendileri katılıyor” diye yazdı.Polonyalıların, birkaç yıl öncesine kadar umursamadıkları 'Ruslardan nefret etme zorunda oldukları' fikrini kafalarından atması gerektiği kaydedilen yazıda, “Bunu tatilde yapmayı başarırlarsa belki Polonya’da yaşamları daha kolay olur” diye ekledi.
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polonya, rusya, türkiye, tatil
polonya, rusya, türkiye, tatil

Polonya medyası: Türkiye'ye giden Polonyalı turistler Ruslara savaş açtı

20:20 25.05.2023 (güncellendi: 21:12 25.05.2023)
© İHAİzmir 11 ayda 95 ülkeden 1 milyon turisti ağırladı
İzmir 11 ayda 95 ülkeden 1 milyon turisti ağırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA
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Polonyalı haftalık gazete Myśl Polska, Türkiye’ye giden Polonyalı turistlerin plajlarda ve barlarda Ruslarla tartışarak kavga ettiğini belirtti.
Konrad Rekas imzalı yazıda, Polonyalı turistlerin Ruslarla voleybol oynamayı reddettiği ve hatta Türk barlarında Ruslara saldırdığı ifade edildi. Polonyalıların ayrıca Türk tatil beldelerinde ev sahibi olan veya otellerde kalan Ukraynalıların, karşılaştıkları Ruslardan neden intikam almadığına anlam veremediği kaydedildi.
Gazeteci, “Ya eğer Polonya’da bir şeyler ters gidiyorsa? Ya eğer Polonya’da birileri, milliyetçi duygularımızla oynayarak en azından aşırı gayret sergiliyorsa?” yorumunda bulundu.
Polonyalı turistlere şezlonglarda küresel sorunları tartışmama, sadece güneşin, tatilin, alışverişin tadını çıkarma çağrısında bulunan Rekas, “Polonyalıların sahil, bar savaşları çocukça ve gülünç görünüyor, üstelik bunlara yalnızca kendileri katılıyor” diye yazdı.
Polonyalıların, birkaç yıl öncesine kadar umursamadıkları 'Ruslardan nefret etme zorunda oldukları' fikrini kafalarından atması gerektiği kaydedilen yazıda, “Bunu tatilde yapmayı başarırlarsa belki Polonya’da yaşamları daha kolay olur” diye ekledi.
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