Panama'da deniz kaplumbağalarına yasal haklar verildi

© TRT Haber Uluslararası Hukuk Birliği yöneticisi Nicholas Fromherz, kanunun detaylı ve açık bir biçimde deniz kaplumbağalarının haklarını savunduğunu ve bunun ‘uygulanabilir’ olduğunu ifade etti. Kanunun deniz kaplumbağalarının habitatını tahrip eden sorumsuz turizmciliğin önüne geçeceğini aktaran Fromherz, aynı zamanda kaplumbağa ve yumurtasının yerel ve uluslararası ticarette kullanılmasının yasaklandığını söyledi.