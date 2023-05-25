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https://sputniknews.com.tr/20230525/ocak-ayinda-kaybolan-oyuncu-jefferson-machado-tahta-sandikta-olu-bulundu-1071573154.html
Ocak ayında kaybolan oyuncu Jefferson Machado, tahta sandıkta ölü bulundu
Ocak ayında kaybolan oyuncu Jefferson Machado, tahta sandıkta ölü bulundu
Brezilya’da ocak ayında kaybolan 44 yaşındaki oyuncu Jefferson Machado, tahta bir sandığın içinde ölü olarak bulundu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:55+0300
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brezilya
dünya
sandık
dizi
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Brezilya'da pembe dizilerde rol alan ve en son 'Reis' dizisinde başrol oynayan 44 yaşındaki Jefferson Machado, en son 27 Ocak'ta görüldükten sonra cansız bedeni tahta bir sandıkta bulundu.Resmi olarak 9 Şubat'ta kayıp olarak ilan edilen Machado'nun ailesi, bir sivil toplum kuruluşunun kendilerine ulaşarak oyuncunun Rio de Janeiro'daki evinde sekiz köpeğinin terk edilmiş bir halde bırakıldığını aktarmasının ardından oğullarının kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.Machado'nun annesi Maria das Dores, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğluyla en son 29 Ocak'ta konuştuğunu, kendisinin bir iş görüşmesine gittiğini ve arkadaşında kaldığını söylediğini aktardı.Daha sonra oğluyla hiç konuşmadığını belirten anne, oyuncunun kendisine imla hatalarıyla dolu mesajlar atmaya başladığında endişelenmeye başladığını belirtti.Machado'nun kendisine, 'telefonu tuvalete düşürdüğü' için görüntülü arama yapamayacaklarını yazdığını ifade etti. Aile sonrasında Machado'nun bulut şifresinin değiştiğini ve konumunu kapattığını fark etmesinin ardından daha fazla endişelendiğini aktardı. Polis ekipleri, 22 Mayıs'ta oyuncunun cansız bedenini Rio de Janeiro'daki bir binanın zemininde, bağlanarak tahta bir sandığın içine konularak gömülmüş halde buldu. Yerin yaklaşık 2 metre altına gömülen Machado'nun ölü olarak içinde bulunduğu sandığın kendisine ait olduğu ve evinden alındığı belirlendi. Polis, mülk sahibi kadının evi kiraladığını söylediği ve adı açıklanmayan bir erkekten şüpheleniyor.
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brezilya, sandık, dizi
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Ocak ayında kaybolan oyuncu Jefferson Machado, tahta sandıkta ölü bulundu

18:55 25.05.2023 (güncellendi: 18:57 25.05.2023)
© Instagram/ Jefferson MachadoJefferson Machado
Jefferson Machado - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Instagram/ Jefferson Machado
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Brezilya’da ocak ayında kaybolan 44 yaşındaki oyuncu Jefferson Machado, tahta bir sandığın içinde ölü olarak bulundu.
Brezilya'da pembe dizilerde rol alan ve en son 'Reis' dizisinde başrol oynayan 44 yaşındaki Jefferson Machado, en son 27 Ocak'ta görüldükten sonra cansız bedeni tahta bir sandıkta bulundu.

Resmi olarak 9 Şubat'ta kayıp olarak ilan edilen Machado'nun ailesi, bir sivil toplum kuruluşunun kendilerine ulaşarak oyuncunun Rio de Janeiro'daki evinde sekiz köpeğinin terk edilmiş bir halde bırakıldığını aktarmasının ardından oğullarının kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.

Machado'nun annesi Maria das Dores, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğluyla en son 29 Ocak'ta konuştuğunu, kendisinin bir iş görüşmesine gittiğini ve arkadaşında kaldığını söylediğini aktardı.

Daha sonra oğluyla hiç konuşmadığını belirten anne, oyuncunun kendisine imla hatalarıyla dolu mesajlar atmaya başladığında endişelenmeye başladığını belirtti.

Machado'nun kendisine, 'telefonu tuvalete düşürdüğü' için görüntülü arama yapamayacaklarını yazdığını ifade etti.

Aile sonrasında Machado'nun bulut şifresinin değiştiğini ve konumunu kapattığını fark etmesinin ardından daha fazla endişelendiğini aktardı.

Polis ekipleri, 22 Mayıs'ta oyuncunun cansız bedenini Rio de Janeiro'daki bir binanın zemininde, bağlanarak tahta bir sandığın içine konularak gömülmüş halde buldu.

Yerin yaklaşık 2 metre altına gömülen Machado'nun ölü olarak içinde bulunduğu sandığın kendisine ait olduğu ve evinden alındığı belirlendi.

Polis, mülk sahibi kadının evi kiraladığını söylediği ve adı açıklanmayan bir erkekten şüpheleniyor.
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