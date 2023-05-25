https://sputniknews.com.tr/20230525/numan-kurtulmus-sayin-ozdag-gocmenlerin-gonderilmesiyle-ilgili-bir-bakanlik-talebinde-bulundu-1071580518.html
Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu
Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:53+0300
2023-05-25T21:53+0300
2023-05-25T21:55+0300
numan kurtulmuş
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
göçmen
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Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazeteciler Sena Alkan ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı oyların analizinin iyi yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunların biraz "protest oy" olduğunu ifade etti.Kurtulmuş, oy verenlerin özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim gösterdiğini anlattı.'Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti'Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:Özdağ'ın "Biz gönüllü değil gerekirse zorunlu olarak göndermek isteriz." sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "Orada bir farklılığın olduğu açık. Bu konuları konuştuk. Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükûmet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de yabancıya konut satışı meselesinde ilkeler çerçevesinde, kimin ne şekilde vatandaşlık alacağının belli olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, 'Ev aldım, dükkan aldım vatandaşlığa geçeceğim.' şeklinde bir prosedür değil. Vakti zamanı gelir, bu uygulamanın beklenen faydayı sağlamadığı görülürse bu da gözden geçirilebilir." dedi.HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılmasına değinen Kurtulmuş, "HÜDA PAR bizim listelerimizden seçime girdi ve 4 milletvekili aldı. Mutlaka katkısı olmuştur. Batman'da AK Parti'nin 1 milletvekili vardı. Bu seçimde ikinci milletvekili HÜDA PAR'ın çalışmasıyla geldi." şeklinde konuştu.
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numan kurtulmuş, ümit özdağ, göçmen
numan kurtulmuş, ümit özdağ, göçmen
Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu
21:53 25.05.2023 (güncellendi: 21:55 25.05.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihen İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu" dedi.
Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazeteciler Sena Alkan ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı oyların analizinin iyi yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunların biraz "protest oy" olduğunu ifade etti.
Kurtulmuş, oy verenlerin özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim gösterdiğini anlattı.
'Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti'
Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihen İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim, Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde 'terör' ve 'göç' gibi iki konuyu konuştuk."
Özdağ'ın "Biz gönüllü değil gerekirse zorunlu olarak göndermek isteriz." sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "Orada bir farklılığın olduğu açık. Bu konuları konuştuk. Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükûmet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de yabancıya konut satışı meselesinde ilkeler çerçevesinde, kimin ne şekilde vatandaşlık alacağının belli olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, 'Ev aldım, dükkan aldım vatandaşlığa geçeceğim.' şeklinde bir prosedür değil. Vakti zamanı gelir, bu uygulamanın beklenen faydayı sağlamadığı görülürse bu da gözden geçirilebilir." dedi.
HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılmasına değinen Kurtulmuş, "HÜDA PAR bizim listelerimizden seçime girdi ve 4 milletvekili aldı. Mutlaka katkısı olmuştur. Batman'da AK Parti'nin 1 milletvekili vardı. Bu seçimde ikinci milletvekili HÜDA PAR'ın çalışmasıyla geldi." şeklinde konuştu.