https://sputniknews.com.tr/20230525/numan-kurtulmus-sayin-ozdag-gocmenlerin-gonderilmesiyle-ilgili-bir-bakanlik-talebinde-bulundu-1071580518.html

Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu

Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:53+0300

2023-05-25T21:53+0300

2023-05-25T21:55+0300

numan kurtulmuş

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071534873_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9cb979aec2ae890cba4372a7ef1065e9.jpg

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazeteciler Sena Alkan ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı oyların analizinin iyi yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunların biraz "protest oy" olduğunu ifade etti.Kurtulmuş, oy verenlerin özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim gösterdiğini anlattı.​​​​​​​'Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti'Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:Özdağ'ın "Biz gönüllü değil gerekirse zorunlu olarak göndermek isteriz." sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "Orada bir farklılığın olduğu açık. Bu konuları konuştuk. Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükûmet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de yabancıya konut satışı meselesinde ilkeler çerçevesinde, kimin ne şekilde vatandaşlık alacağının belli olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, 'Ev aldım, dükkan aldım vatandaşlığa geçeceğim.' şeklinde bir prosedür değil. Vakti zamanı gelir, bu uygulamanın beklenen faydayı sağlamadığı görülürse bu da gözden geçirilebilir." dedi.HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılmasına değinen Kurtulmuş, "HÜDA PAR bizim listelerimizden seçime girdi ve 4 milletvekili aldı. Mutlaka katkısı olmuştur. Batman'da AK Parti'nin 1 milletvekili vardı. Bu seçimde ikinci milletvekili HÜDA PAR'ın çalışmasıyla geldi." şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, ümit özdağ, göçmen