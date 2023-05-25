https://sputniknews.com.tr/20230525/norvec-yonetiminden-vatandaslarina-rus-casus-balinaya-yaklasmayin-cagrisi-1071582666.html

Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı

Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı

Norveç Balıkçılık İdaresi, ilk kez 2019’da görülen ve 'Rus casusu' olduğu ileri sürülen Hvaldimir isimli beyaz balinaya yaklaşılmaması için vatandaşlarına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:25+0300

2023-05-25T22:25+0300

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Norveç Balıkçılık Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Oslofjord’daki beyaz balinayla temaslardan kaçının. Hvaldimir olarak bilinen beyaz balina şimdi Oslofjord’un iç sularında yaşıyor. Bu, çok yoğun nüfuslu bir bölgeye geldiği ve bu nedenle, insan teması nedeniyle balinanın yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Balıkçılık İdaresi Başkanı Frank Bakke-Jensen, tekneyle açılan vatandaşlardan, balinanın yaralanmasını önlemek için dikkatli olmasını istedi. Bakke-Jensen, balinanın daha önce teknelerle temas etmesi nedeniyle hafif yaralandığını hatırlattı.İdarenin, balinayı yakalayıp fiyort içinde veya akvaryuma kapatmak isteyen bazı kuruluşlardan alınan başvuruları geri çevirdiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20190509/rusyanin-casusu-oldugu-iddia-edilen-balina-suya-dusen-telefonu-kurtardi-1038999701.html

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