Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230525/norvec-yonetiminden-vatandaslarina-rus-casus-balinaya-yaklasmayin-cagrisi-1071582666.html
Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı
Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı
Norveç Balıkçılık İdaresi, ilk kez 2019’da görülen ve 'Rus casusu' olduğu ileri sürülen Hvaldimir isimli beyaz balinaya yaklaşılmaması için vatandaşlarına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:25+0300
2023-05-25T22:25+0300
dünya
rusya
norveç
casus
balina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071582500_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4e4bc8d5d3a532e2dcb2554c9937addf.jpg
Norveç Balıkçılık Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Oslofjord’daki beyaz balinayla temaslardan kaçının. Hvaldimir olarak bilinen beyaz balina şimdi Oslofjord’un iç sularında yaşıyor. Bu, çok yoğun nüfuslu bir bölgeye geldiği ve bu nedenle, insan teması nedeniyle balinanın yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Balıkçılık İdaresi Başkanı Frank Bakke-Jensen, tekneyle açılan vatandaşlardan, balinanın yaralanmasını önlemek için dikkatli olmasını istedi. Bakke-Jensen, balinanın daha önce teknelerle temas etmesi nedeniyle hafif yaralandığını hatırlattı.İdarenin, balinayı yakalayıp fiyort içinde veya akvaryuma kapatmak isteyen bazı kuruluşlardan alınan başvuruları geri çevirdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20190509/rusyanin-casusu-oldugu-iddia-edilen-balina-suya-dusen-telefonu-kurtardi-1038999701.html
rusya
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071582500_186:0:1086:675_1920x0_80_0_0_92da260e781c85097d967e58f20f1574.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, norveç, casus, balina
rusya, norveç, casus, balina

Norveç yönetiminden vatandaşlarına ‘Rus casus balinaya yaklaşmayın’ çağrısı

22:25 25.05.2023
© SputnikHvaldimir
Hvaldimir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Norveç Balıkçılık İdaresi, ilk kez 2019’da görülen ve 'Rus casusu' olduğu ileri sürülen Hvaldimir isimli beyaz balinaya yaklaşılmaması için vatandaşlarına çağrıda bulundu.
Norveç Balıkçılık Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Oslofjord’daki beyaz balinayla temaslardan kaçının. Hvaldimir olarak bilinen beyaz balina şimdi Oslofjord’un iç sularında yaşıyor. Bu, çok yoğun nüfuslu bir bölgeye geldiği ve bu nedenle, insan teması nedeniyle balinanın yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.
Balıkçılık İdaresi Başkanı Frank Bakke-Jensen, tekneyle açılan vatandaşlardan, balinanın yaralanmasını önlemek için dikkatli olmasını istedi. Bakke-Jensen, balinanın daha önce teknelerle temas etmesi nedeniyle hafif yaralandığını hatırlattı.
İdarenin, balinayı yakalayıp fiyort içinde veya akvaryuma kapatmak isteyen bazı kuruluşlardan alınan başvuruları geri çevirdiği kaydedildi.
Norveç’te görülen ve Rusya’nın casusu olabileceği iddia edilen beyaz balina - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2019
DÜNYA
‘Rusya’nın casusu’ olduğu iddia edilen balina, suya düşen telefonu kurtardı
9 Mayıs 2019, 15:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала