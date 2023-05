https://sputniknews.com.tr/20230525/new-yorkta-raylara-itilen-turk-sanatci-agir-yaralandi-1071552540.html

New York'ta raylara itilen Türk sanatçı ağır yaralandı

New York'ta raylara itilen Türk sanatçı ağır yaralandı

ABD'nin New York kentinde pazar günü hareket halindeki metroya doğru itilen 35 yaşındaki ödüllü Türk sanatçı Emine Yılmaz Özsoy ağır yaralandı. Yakınları... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:27+0300

2023-05-25T12:27+0300

2023-05-25T12:27+0300

dünya

new york

abd

türk

sanatçı

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071552817_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e83a19d16e540fa185f20cfc16d77120.jpg

ABD'nin New York kentinde 21 Mayıs Pazar günü işe gitmek üzere yerel saatle 06.05 sıralarında metroya binen illüstratör Emine Yılmaz Özsoy, indiği istasyonda aynı metrodan inen bir şahıs tarafından başından tutulup hareket halindeki metroya doğru itildi. 2017 yılında eşiyle birlikte New York’a taşınan Antalya doğumlu Özsoy, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Özsoy hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan ve salı günü New York Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan saldırgan ise daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği Kamal Semrade olarak açıklanan saldırganın New York Ceza Mahkemesi'nde ikinci derece cinayete teşebbüs ve farklı suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Savcılıktan yapılan açıklamada saldırının nedeninin bilinmediği belirtildi. ABD medyasına konuşan görgü tanığı Nancy Marrero, "Sadece onun (Emine Yılmaz Özsoy’un) yanında, sol tarafında yürüdüğünü ve avuç içleri açık halde hareket halindeyken kafasını tutup metroya doğru ittiğini gördüm" ifadelerini kullandı. Marrero, Özsoy'un yerde yattığı sırada kolunu hissedemediğini söylediğini aktardı. Eşi Ferdi Özsoy, sanatçının omurgasında kırıklar, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaranmalar olduğunu, Weill Cornell Tıp Merkezi'nde zor bir ameliyat geçirdiğini, uzun bir iyileşme sürecinin olacağını ifade etti. Özsoy, "Hayatı, bu şiddet eyleminden derinden etkilendi. Maalesef hareket kabiliyetinin ve günlük hayatının büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Ama elbette inancımız ve umudumuz asla bitmiyor. O genç, güçlü bir kadın ve savaşçı" dedi. Ferdi Özsoy, eşinin tedavi masrafları için Gofundme üzerinden kampanya başlattı. Kampanyada şu ana kadar 118 bin 336 dolar toplanırken, hedefin 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230524/turkevi-saldirisini-gerceklestiren-zanlinin-kimligi-belirlendi-1071512986.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, abd, türk, sanatçı, metro