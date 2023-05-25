https://sputniknews.com.tr/20230525/mezbahaneden-kacan-dana-emlakcida-yakalandi-1071557167.html

Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı

Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı

Kırklareli’nde mezbehaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T13:22+0300

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türkiye

dana

emlakçı

video

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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbehaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı.

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