https://sputniknews.com.tr/20230525/mezbahaneden-kacan-dana-emlakcida-yakalandi-1071557167.html
Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı
Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı
Kırklareli’nde mezbehaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:22+0300
2023-05-25T13:22+0300
2023-05-25T13:23+0300
türkiye
dana
emlakçı
video
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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbehaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı.
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Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı
13:22 25.05.2023 (güncellendi: 13:23 25.05.2023) Abone ol
Kırklareli’nde mezbehaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbehaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi.
Burada araçlara zarar veren dana, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi.
Dana emlakçı içinde yakalandı.