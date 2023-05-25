https://sputniknews.com.tr/20230525/meteorolojiden-81-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlarina-karsi-dikkatli-olun-1071541534.html

Meteoroloji'den 81 il için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınlarına karşı dikkatli olun

Meteoroloji'den 81 il için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınlarına karşı dikkatli olun

Meteoroloji 25 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurdu etkisi altına alan sağanak yağış 81 ilde bu hafta da görülmeye devam edecek... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T06:16+0300

2023-05-25T06:16+0300

2023-05-25T06:16+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Sivas, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya, Van, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Sivas, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya, Van, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 13°C, 22°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 13°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 14°C, 23°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeÖğle saatlerinde iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 9°C, 20°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 17°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 17°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 17°C, 30°CParçalı bulutluK.MARAŞ 16°C, 29°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 10°C, 20°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 12°C, 22°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 8°C, 20°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 10°C, 20°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 15°C, 23°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 9°C, 20°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 14°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 6°C, 19°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 16°C, 28°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 12°C, 23°CYağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN 10°C, 19°CYağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 12°C, 27°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 16°C, 28°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 17°C, 27°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 20°C, 31°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı