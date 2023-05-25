https://sputniknews.com.tr/20230525/meteoroloji-acikladi-nisan-ayi-gecen-yila-gore-yuzde-254-yagisli-gecti-1071547016.html

Meteoroloji açıkladı: Nisan ayı geçen yıla göre yüzde 254 yağışlı geçti

Meteoroloji açıkladı: Nisan ayı geçen yıla göre yüzde 254 yağışlı geçti

Meteoroloji'den kuraklıkla ilgili dikkat çeken bir tablo paylaşıldı. Buna göre nisan ayı yağışlarının geçen yıla göre yüzde 254 ve son 30 yılın verilerine göre... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T11:21+0300

2023-05-25T11:21+0300

2023-05-25T11:23+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 254, son 30 yıllık normaline göre de yüzde 51 artış gösterdi.Yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz'de gerçekleşti; Karadeniz son 63 yılın rekorunu kırdı. Siyah ve kahverengi ağırlıklı kuraklık haritası da yeşil ve mavi tonlara döndü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış, sıcaklık ve kuraklık raporları yayımlandı. Nisan ayı itibarıyla veriler, son yılların aksine sevindirici düzeylerde oldu.Türkiye geneli nisan ayı yağışları, normalinin (1991-2020) ve geçen yıl nisan ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Nisan ayı yağışı metrekareye 86,8 kilogram oldu, 57,5 kilogram olan normaline göre yüzde 51 arttı, 24,5 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 254 oranında yükseldi.Tüm bölgelerde genel olarak yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgesel en fazla artış yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi nisan ayı yağışları, son 63 yılın en yüksek seviyesinde oldu.İl geneli en fazla yağış 165,7 kilogram ile Bingöl'de görülürken, Kırklareli son 63, Edirne son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışını aldı. Trakya, Batı Karadeniz, Balıkesir, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in doğu kesimlerinde ve İzmir'in batısında yüzde 100'den fazla artış görüldü. En az yağış alan il ise 25,8 kilogram ile Kilis oldu. Normallerine göre en fazla azalma da yüzde 52 ile yine Kilis'te kaydedildi. Yağışlarda Hatay, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde normallerine göre yüzde 60 azalma gerçekleşti.Türkiye'de nisan ayında ortalama yağışlı gün sayısı normaline göre 10,8 gün iken; bu yıl nisan ayında 15,1 güne yükseldi. Yağışlı gün sayısı Batı Karadeniz, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Rize ve Kars çevrelerinde 20-25 güne çıkarken, Kıyı Ege, Mersin ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5-10 gün aralığında gerçekleşti.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış