https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-aciklanacak-1071542704.html
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T07:58+0300
2023-05-25T07:58+0300
2023-05-25T07:58+0300
ekonomi
türkiye
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
faiz oranı
faiz oranları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_33320958df4b85a6c80520908a5ef6a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz oranları
türkiye, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz oranları
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Abone ol
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı:
"TCMB'nin politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Metinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise uygulanacak para politikası çerçevesinde kararların alınabileceği görüşündeyiz. Fed’in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Şu an Fed’e yönelik faiz beklentilerinden ziyade piyasalarda borç limiti konusu fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz. Bu konu ise ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde katalist etkisi gösterirken dolar endeksini de 2 ayın zirvesine taşıdı. Kısa vadeli bu hareketliliğin konunun sonlandırılmasıyla son bulacağını ve dolar ve altında yön arayışına gireceği görüşündeyiz. Ankete katılan ekonomistler TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti."