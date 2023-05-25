Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

"TCMB'nin politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Metinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise uygulanacak para politikası çerçevesinde kararların alınabileceği görüşündeyiz. Fed’in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Şu an Fed’e yönelik faiz beklentilerinden ziyade piyasalarda borç limiti konusu fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz. Bu konu ise ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde katalist etkisi gösterirken dolar endeksini de 2 ayın zirvesine taşıdı. Kısa vadeli bu hareketliliğin konunun sonlandırılmasıyla son bulacağını ve dolar ve altında yön arayışına gireceği görüşündeyiz. Ankete katılan ekonomistler TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti."