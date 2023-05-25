https://sputniknews.com.tr/20230525/memleket-partisi-sozcusu-sayan-ne-cumhur-ne-millet-tek-yol-memleket-1071580585.html
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket" paylaşımını yaptı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:52+0300
2023-05-25T21:52+0300
2023-05-25T21:52+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
ipek özkal sayan
seçim
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna üç gün kala Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal'dan bir paylaşım geldi.Twitter üzerindejn paylaşımda bulunan Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket!" ifadesini kullandı.
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memleket partisi, ipek özkal sayan, seçim
memleket partisi, ipek özkal sayan, seçim
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna üç gün kala Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal'dan bir paylaşım geldi.
Twitter üzerindejn paylaşımda bulunan Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket!" ifadesini kullandı.