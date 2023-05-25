https://sputniknews.com.tr/20230525/memleket-partisi-sozcusu-sayan-ne-cumhur-ne-millet-tek-yol-memleket-1071580585.html

Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket

Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket" paylaşımını yaptı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:52+0300

2023-05-25T21:52+0300

2023-05-25T21:52+0300

2023 türkiye seçimleri

memleket partisi

ipek özkal sayan

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071108957_0:26:788:469_1920x0_80_0_0_802ed5055f43f82329f667ba94c79df3.jpg

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna üç gün kala Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal'dan bir paylaşım geldi.Twitter üzerindejn paylaşımda bulunan Özkal, "Ne Cumhur ne Millet, Tek yol Memleket!" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memleket partisi, ipek özkal sayan, seçim