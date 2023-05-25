https://sputniknews.com.tr/20230525/kolombiyada-66-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1071542589.html
Kolombiya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kolombiya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T07:34+0300
2023-05-25T07:34+0300
2023-05-25T07:34+0300
dünya
kolombiya
deprem
güney amerika
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Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Acandi kasabasına 41 kilometre uzaklıkta Karayip Denizi'nde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 10.05'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.SGC, dakikalar sonra merkez üssü Karayip Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu belirtti.Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.Sarsıntı Antioquia, Cordoba ve Choco yönetim bölgelerinde ve komşu ülke Panama'da da hissedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kolombiya, deprem, güney amerika
kolombiya, deprem, güney amerika
Kolombiya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Acandi kasabasına 41 kilometre uzaklıkta Karayip Denizi'nde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 10.05'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
SGC, dakikalar sonra merkez üssü Karayip Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu belirtti.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Sarsıntı Antioquia, Cordoba ve Choco yönetim bölgelerinde ve komşu ülke Panama'da da hissedildi.