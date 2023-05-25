https://sputniknews.com.tr/20230525/kilicdaroglu-istanbul-uyusturucu-baronlarinin-at-kosturdugu-bir-yer-1071563466.html

Kılıçdaroğlu: İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer

Kılıçdaroğlu: İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:52+0300

2023-05-25T14:52+0300

2023-05-25T14:52+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

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Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Millet Buluşması'nda konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Bir evde bir uyuşturucu bağımlısı varsa, ailesi bunun başkasını bilmesini istemez. Yıllardır bunu araştırıyorum. Bu illet bulaşınca evde huzur kalmaz. Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsa o kentte kimse sokağa çıkamaz. Bu illetle mücadele etmek gerekiyor.Türkiye, özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi. Nasıl olur da Afganistan'dan uyuşturucu getireceksiniz, bu sınırlar nasıl aşılıyor! Bu fakir ailelerin derdini çözmek benim boynumun borcu!Bunun bir siyasi tercih olduğunun altını çizmek isterim. Eğer deseler ki uyuşturucu konusunda siyasi otorite 'bunu engelleyin' dese, polise yetki versinler ve siyasiler dokunmasın, bütün uyuşturucu baronlarını kulaklarından tutar hakimin karşısına çıkarırlar.İstanbul, uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer! O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkarıyorlar hapisten. Ülkeyi bu batağa sokanlara oy vermemeniz lazım. Huzurunuzu düşünüyorsanız, bu uyuşturucu baronları ile mücadele etmeyenlere asla oy vermemeniz lazım.Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Benim bu millete sözüm var. Sizin oylarınızla cumhurbaşkanı koltuğuna oturunca ilk yapacağım iş bu olacak. Hiçbirini Türkiye'de tutmayacağım. Bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsini dışarı süreceğim. Hepsini hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz. Bunun yolu, sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu ona göre kullanacaksınız.Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Kirli paraya ihtiyaç duymaz. Eğer duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur. Benim adaylığıma iki kesim çok karşı: Uyuşturucu baronları, beşli çete. İkisini de temizleyeceğim.Uyuşturucu baronları, kendi hesaplarını da Türkiye'de yapıyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar, öldürüyorlar, bu ülkeyi yönetenler sadece seyrediyorlar. Onların hesaplaşmaları değil, onlara yer yok dememiz lazım. Eğer kalırlarsa bu toprakları onlara mezar yapacağım.

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kemal kılıçdaroğlu