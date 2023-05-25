https://sputniknews.com.tr/20230525/kemoterapi-goren-daumdan-aciklama-kansere-karsi-mucadelemi-futbol-maci-gibi-goruyorum-1071562817.html

Kemoterapi gören Daum'dan açıklama: Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum

Kemoterapi gören Daum'dan açıklama: Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum

Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:45+0300

2023-05-25T14:45+0300

2023-05-25T14:45+0300

spor

christoph daum

kanser

kanser tedavisi

futbol

futbol maçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104042/16/1040421641_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_02e3ae36e48b5dfee1b3c53571f578ab.jpg

Alman futbol adamı Christoph Daum, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım" dedi.Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz" diye konuştu.Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:Daum, Türkiye'de kendisini seven ve 'geçmiş olsun' mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi

https://sputniknews.com.tr/20230524/daum-yeniden-kemoterapi-tedavisi-gormeye-basladi-1071501284.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

christoph daum, kanser, kanser tedavisi, futbol, futbol maçı