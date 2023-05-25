https://sputniknews.com.tr/20230525/kemoterapi-goren-daumdan-aciklama-kansere-karsi-mucadelemi-futbol-maci-gibi-goruyorum-1071562817.html
Kemoterapi gören Daum'dan açıklama: Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum
Kemoterapi gören Daum'dan açıklama: Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum
Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:45+0300
2023-05-25T14:45+0300
2023-05-25T14:45+0300
spor
christoph daum
kanser
kanser tedavisi
futbol
futbol maçı
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Alman futbol adamı Christoph Daum, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım" dedi.Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz" diye konuştu.Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:Daum, Türkiye'de kendisini seven ve 'geçmiş olsun' mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi
https://sputniknews.com.tr/20230524/daum-yeniden-kemoterapi-tedavisi-gormeye-basladi-1071501284.html
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christoph daum, kanser, kanser tedavisi, futbol, futbol maçı
christoph daum, kanser, kanser tedavisi, futbol, futbol maçı
Kemoterapi gören Daum'dan açıklama: Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum
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Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.
Alman futbol adamı Christoph Daum, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.
Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım" dedi.
Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz" diye konuştu.
Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:
"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."
Daum, Türkiye'de kendisini seven ve 'geçmiş olsun' mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi