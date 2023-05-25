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Kapadokya tarihi peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya tarihi peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerinden Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D Mapping... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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kapadokya, fotoğraf, mapping, teknoloji, фото, peribacaları
kapadokya, fotoğraf, mapping, teknoloji, фото, peribacaları

Kapadokya tarihi peribacalarına yansıtıldı

11:53 25.05.2023 (güncellendi: 12:00 25.05.2023)
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Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerinden Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D Mapping teknolojisiyle görüntü yansıtıldı.
© AAUNESCO Dünya Mirasları Listesi`ndeki Kapadokya`daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
UNESCO Dünya Mirasları Listesi`ndeki Kapadokya`daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.
© AAPrograma, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat`taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Programa, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat`taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.
© AAYaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya`nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirtti.
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya`nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirtti.
© AAUz, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk" dedi.
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Uz, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk" dedi.
© AANehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi" diye konuştu.
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Nehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi" diye konuştu.
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