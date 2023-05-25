Kapadokya tarihi peribacalarına yansıtıldı

© AAUNESCO Dünya Mirasları Listesi`ndeki Kapadokya`daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.
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© AA
UNESCO Dünya Mirasları Listesi`ndeki Kapadokya`daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.
© AAPrograma, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat`taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.
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© AA
Programa, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat`taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.
© AAYaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya`nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirtti.
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© AA
Yaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya`nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirtti.
© AAUz, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk" dedi.
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© AA
Uz, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk" dedi.
© AANehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi" diye konuştu.
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© AA
Nehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi" diye konuştu.