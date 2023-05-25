https://sputniknews.com.tr/20230525/japonyada-ilk-hasat-yubari-kavunlari-35-milyon-yene-satildi-1071545164.html
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3.5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T10:20+0300
2023-05-25T10:20+0300
2023-05-25T10:22+0300
ekonomi
japonya
hokkaido
kavun
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Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu. Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3.5 milyon yen vererek satın aldı. Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı. İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1.93 milyar yen (13.6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor. Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.
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japonya, hokkaido, kavun
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı
10:20 25.05.2023 (güncellendi: 10:22 25.05.2023) Abone ol
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3.5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu.
Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.
Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3.5 milyon yen vererek satın aldı.
Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı.
İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1.93 milyar yen (13.6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.
Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.