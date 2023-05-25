Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230525/japonyada-ilk-hasat-yubari-kavunlari-35-milyon-yene-satildi-1071545164.html
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3.5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T10:20+0300
2023-05-25T10:22+0300
ekonomi
japonya
hokkaido
kavun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071545007_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a08d0b5617b460e462e14451e4f2d9d.jpg
Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu. Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3.5 milyon yen vererek satın aldı. Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı. İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1.93 milyar yen (13.6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor. Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.
japonya
hokkaido
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071545007_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_333cab656392260315fd35774ee164ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, hokkaido, kavun
japonya, hokkaido, kavun

Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 3.5 milyon yene satıldı

10:20 25.05.2023 (güncellendi: 10:22 25.05.2023)
© AP Photo / KAZUYUKI MATSUMURAYubari kavunu
Yubari kavunu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / KAZUYUKI MATSUMURA
Abone olTelegram
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3.5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu.
Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.
Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3.5 milyon yen vererek satın aldı.
Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı.
İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1.93 milyar yen (13.6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.
Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала