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İtalya Kupası'nı Inter kazandı
İtalya Kupası'nı Inter kazandı
Final maçında Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T01:40+0300
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spor
italya kupası
inter
fiorentina
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Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final maçında, kupayı geçen yıl kazanan Inter ile bu kupayı son olarak 2000-2001 sezonunda müzesine götüren Fiorentina kozlarını paylaştı.Maça hızlı başlayan Fiorentina oldu. 3. dakikada ani gelişen Fiorentina hücumunda Ikone'nin soldan ceza sahası içine doldurduğu topu, Nicolas Gonzales ağlara gönderdi: 1-0Inter'den bu gole yanıt 29. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Brozovic'in ara pasında Fiorentina savunmasının arkasına sarkan Arjantinli golcü, karşılaşmaya denge getirdi: 1-137. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı Inter hücumunda Nicolo Barella'nın sağdan ceza sahasına ortasında Lautaro Martinez, zor pozisyondaki vuruşuyla topu 2. kez Fiorentina ağlarına yolladı ve mavi-siyahlıları öne geçirdi: 2-1.Inter, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.Maçın ikinci yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde karşılıklı tehlikeli pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın son anlarında özellikle Fiorentina, Inter kalesine beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı. Böylece Inter, 1-0 geriye düştüğü final müsabakasını 2-1 kazanarak, İtalya Kupası'nda geçen senenin ardından bu yıl da mutlu sona ulaştı.Inter takımı, kupa zaferini Milano'dan kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla kutladı.Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Roberto Gagliardini’ye bıraktı. Inter taraftarları, Çalhanoğlu'nu performansından ötürü alkışladı.Inter'in 9'uncu, Hakan Çalhanoğlu'nun 2'inci İtalya Kupası zaferiInter, bu akşamki sonuçla tarihinde 9'uncu kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Inter, bu kupayı en çok kazananlar sıralamasında 14 kupa ile zirvede yer alan Juventus'un ardından aynı sayıda kupa kazandığı Roma ile ikinci sırayı paylaştı.2017'den bu yana İtalya'da top koşturan ve 2021'den beri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde 2. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı. Çalhanoğlu'nun İtalya'da kazandığı kupa sayısı da 4'e yükseldi. Çalhanoğlu, daha önce yine Inter ile 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de mavi-siyahlı takımı çalıştırdığı 2. sezonunda üst üste 2. defa bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inzaghi, Inter'den önce Lazio ile de bu kupayı kazandığı için kariyerindeki İtalya Kupası sayısını 3'e çıkardı.
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italya kupası, inter, fiorentina
italya kupası, inter, fiorentina

İtalya Kupası'nı Inter kazandı

01:40 25.05.2023
© AFP 2023 / ISABELLA BONOTTOFinal maçında Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu.
Final maçında Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / ISABELLA BONOTTO
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Final maçında Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final maçında, kupayı geçen yıl kazanan Inter ile bu kupayı son olarak 2000-2001 sezonunda müzesine götüren Fiorentina kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan Fiorentina oldu. 3. dakikada ani gelişen Fiorentina hücumunda Ikone'nin soldan ceza sahası içine doldurduğu topu, Nicolas Gonzales ağlara gönderdi: 1-0
Inter'den bu gole yanıt 29. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Brozovic'in ara pasında Fiorentina savunmasının arkasına sarkan Arjantinli golcü, karşılaşmaya denge getirdi: 1-1
37. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı Inter hücumunda Nicolo Barella'nın sağdan ceza sahasına ortasında Lautaro Martinez, zor pozisyondaki vuruşuyla topu 2. kez Fiorentina ağlarına yolladı ve mavi-siyahlıları öne geçirdi: 2-1.
Inter, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde karşılıklı tehlikeli pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın son anlarında özellikle Fiorentina, Inter kalesine beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı. Böylece Inter, 1-0 geriye düştüğü final müsabakasını 2-1 kazanarak, İtalya Kupası'nda geçen senenin ardından bu yıl da mutlu sona ulaştı.
Inter takımı, kupa zaferini Milano'dan kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla kutladı.
Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Roberto Gagliardini’ye bıraktı. Inter taraftarları, Çalhanoğlu'nu performansından ötürü alkışladı.

Inter'in 9'uncu, Hakan Çalhanoğlu'nun 2'inci İtalya Kupası zaferi

Inter, bu akşamki sonuçla tarihinde 9'uncu kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Inter, bu kupayı en çok kazananlar sıralamasında 14 kupa ile zirvede yer alan Juventus'un ardından aynı sayıda kupa kazandığı Roma ile ikinci sırayı paylaştı.
2017'den bu yana İtalya'da top koşturan ve 2021'den beri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde 2. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı. Çalhanoğlu'nun İtalya'da kazandığı kupa sayısı da 4'e yükseldi. Çalhanoğlu, daha önce yine Inter ile 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de mavi-siyahlı takımı çalıştırdığı 2. sezonunda üst üste 2. defa bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inzaghi, Inter'den önce Lazio ile de bu kupayı kazandığı için kariyerindeki İtalya Kupası sayısını 3'e çıkardı.
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