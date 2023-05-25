https://sputniknews.com.tr/20230525/iran-orta-menzilli-yeni-balistik-fuzesini-tanitti-1071544530.html

İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı

İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı

İran 2 bin kilometre menzilli yeni balistik füzesini sergiledi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T10:00+0300

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dünya

iran

balistik füze

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtıldı.Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verildi.Törende hazır bulunan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.Aştiyani, füzenin tahrip gücünün çok yüksek olduğunu ve çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

iran

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Sputnik Türkiye

iran, balistik füze