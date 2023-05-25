https://sputniknews.com.tr/20230525/hollanda-maastrichtte-refakatsiz-halde-bulunan-cocugun-turk-vatandasi-olmadigini-bildirdi-1071564401.html

Hollanda: Refakatsiz halde bulunan çocuk Türk vatandaşı değil

Hollanda: Refakatsiz halde bulunan çocuk Türk vatandaşı değil

Hollanda, Maastricht şehir merkezinde yalnız halde bulunan, Türkçe konuştuğu ve depremzede olduğu iddia edilen çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:02+0300

2023-05-25T15:02+0300

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dünya

hollanda

deprem

açıklama

çocuk

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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel basına yansıması üzerine Büyükelçilik ve Deventer Başkonsolosluğunun Hollanda makamları nezdinde girişimde bulunduğunu anlattı.Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz'in Maastricht polisi ile görüştüğünü belirten Ünal, çocuğun sadece Türkçe konuşabildiğinin fark edilmesi üzerine Türk asıllı polislerle görüştürüldüğünü öğrendiklerini aktardı.Ünal, "Çocuğun polis tarafından yalnız bulunmasından sonra Deventer Başkonsolosluğuna haber verilmemesinden dolayı polise tepkimizi ilettik. Bu durumda bizi aramaları gerekirken Hollanda Sosyal Hizmetlerine bilgi verilmiş. Çocuğun hangi sosyal hizmet merkezinde olduğunu sorduk" dedi.Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve emniyet makamları nezdinde girişimde bulunduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:"Bu sabah Büyükelçiliğimizce tekrar temas edilen Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını bildirmiştir. Tarafımıza, çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığınca araştırıldığı belirtildi."Hollanda Maastricht polisi, Türkiye'den Hollanda'ya geldiğini söyleyen çocuğun Maastricht şehir merkezinde refakatsiz halde bulunduğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.Polisin mesajında, çocuğun ebeveynlerinin Türkiye'de olduğunu ve depremde yaralandıklarını söylediği aktarılmış, çocuğun sosyal hizmet kurumuna sevk edildiği kaydedilmişti.

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hollanda, deprem, açıklama, çocuk