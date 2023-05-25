HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-partinin-ikinci-tur-tercihini-dicle-universitesinden-vahap-coskun-yorumladi-1071580307.html
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı
HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur açıklamasıyla ilgili Dr. Coşkun, “Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:45+0300
2023-05-25T21:45+0300
akşam postasi
radyo
yeşil sol parti
hdp
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci turda da ‘Erdoğan bizim için asla bir seçenek değil’ açıklamasını Dr. Vahap Çoşkun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Dicle Üniversitesi’nden Dr. Vahap Coşkun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Seçmen motive edilmeli''Hayal kırıklığı yaşandı'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, yeşil sol parti, hdp, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı
radyo, yeşil sol parti, hdp, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı

21:45 25.05.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur açıklamasıyla ilgili Dr. Coşkun, “Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı. HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi. Buradaki tehlike, seçmenin bu dilden rahatsız olup sandıktan uzak durması.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci turda da ‘Erdoğan bizim için asla bir seçenek değil’ açıklamasını Dr. Vahap Çoşkun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Dicle Üniversitesi’nden Dr. Vahap Coşkun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı. HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi. Buradaki tehlike, seçmenin bu dilden rahatsız olup sandıktan uzak durması. 14 Mayıs’tan bile daha düşük katılım göstermesi Kılıçdaroğlu için büyük bir tehdit çünkü Kılıçdaroğlu bölgeden yoğun oy aldı ve hatta HDP’den daha fazla seçmen Kılıçdaroğlu’na tevüccüh etti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için yapması gereken en önemli iş Türkiye genelinde katılımı arttırması ama özellikle bölgede katılımı arttırması."

'Seçmen motive edilmeli'

Son 3 günde hem Millet İttifakı’nın bütün bileşenlerine hem de özelde HDP’ye düşen seçmeni bu konuda motive etmesi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın ifadeleri bu motivasyonu sağlamaya yönelik ama burada 14 Mayıs’tan daha fazla bir çaba göstermek gerekiyor. Çünkü 14 Mayıs’ta seçmen zaten motive haldeydi. 15 Mayıs’ta çıkan sonuç o motivasyonu biraz kırdı ve tekrar o motivasyonu sağlamak ve sandığa götürmek için ilk turdan çok daha yoğun gayrete ihtiyaç var. Böyle bir tehlike Millet İttifakı’nın da Kılıçdaroğlu’nun kapısında da duruyor.

'Hayal kırıklığı yaşandı'

14 Mayıs’a büyük bir anlam yüklenmişti, 14 Mayıs’tan sonra ortaya çıkan tablo iki açıdan seçmeni hayal kırıklığına uğrattı. HDP’nin almış olduğu oy seçmen açısından beklentilerin altında çıktı ve Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması ya da kazanmasa bile en azından Erdoğan’ın önünde seçimi tamamlaması yönünde bir beklenti vardı, bu beklenti de boşa çıktı. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı yaşandı. Millet İttifakı’nın buradaki en önemli handikapı, seçim ikinci tura kaldığında ikinci turun referandum olduğu algısını daha 15 Mayıs sabahından itibaren halka anlatmaları gerekiyordu. Birkaç gün nasıl bir strateji izleneceği konusunda zaman harcandı o zaman boşa geçti. Millet İttifakı’nın bileşenleri ve HDP bugün referandumdur hissiyatını seçmene vermeye çalışıyorlar. Bana kalırsa biraz geç kalınır ama son 3 gün içerisindeki çabalar ve çalışmalar etkili olacaktır.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала