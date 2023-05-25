HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı

"Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı. HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi. Buradaki tehlike, seçmenin bu dilden rahatsız olup sandıktan uzak durması. 14 Mayıs’tan bile daha düşük katılım göstermesi Kılıçdaroğlu için büyük bir tehdit çünkü Kılıçdaroğlu bölgeden yoğun oy aldı ve hatta HDP’den daha fazla seçmen Kılıçdaroğlu’na tevüccüh etti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için yapması gereken en önemli iş Türkiye genelinde katılımı arttırması ama özellikle bölgede katılımı arttırması."