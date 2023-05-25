https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-partinin-ikinci-tur-tercihini-dicle-universitesinden-vahap-coskun-yorumladi-1071580307.html
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı
HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur açıklamasıyla ilgili Dr. Coşkun, “Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:45+0300
2023-05-25T21:45+0300
2023-05-25T21:45+0300
akşam postasi
radyo
yeşil sol parti
hdp
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci turda da ‘Erdoğan bizim için asla bir seçenek değil’ açıklamasını Dr. Vahap Çoşkun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Dicle Üniversitesi’nden Dr. Vahap Coşkun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Seçmen motive edilmeli''Hayal kırıklığı yaşandı'
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, yeşil sol parti, hdp, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı
radyo, yeşil sol parti, hdp, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci tur tercihini Dicle Üniversitesi’nden Vahap Coşkun yorumladı
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HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur açıklamasıyla ilgili Dr. Coşkun, “Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı. HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi. Buradaki tehlike, seçmenin bu dilden rahatsız olup sandıktan uzak durması.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ikinci turda da ‘Erdoğan bizim için asla bir seçenek değil’ açıklamasını Dr. Vahap Çoşkun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Dicle Üniversitesi’nden Dr. Vahap Coşkun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Zafer Partisi’yle yapılan mutabakat en çok Yeşil Sol Parti ve HDP’yi zora sokuyor. HDP için boykot bir seçenek değildi asla böyle bir seçenek olmadı. HDP için Erdoğan da bir seçenek değildi. Buradaki tehlike, seçmenin bu dilden rahatsız olup sandıktan uzak durması. 14 Mayıs’tan bile daha düşük katılım göstermesi Kılıçdaroğlu için büyük bir tehdit çünkü Kılıçdaroğlu bölgeden yoğun oy aldı ve hatta HDP’den daha fazla seçmen Kılıçdaroğlu’na tevüccüh etti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için yapması gereken en önemli iş Türkiye genelinde katılımı arttırması ama özellikle bölgede katılımı arttırması."
'Seçmen motive edilmeli'
Son 3 günde hem Millet İttifakı’nın bütün bileşenlerine hem de özelde HDP’ye düşen seçmeni bu konuda motive etmesi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın ifadeleri bu motivasyonu sağlamaya yönelik ama burada 14 Mayıs’tan daha fazla bir çaba göstermek gerekiyor. Çünkü 14 Mayıs’ta seçmen zaten motive haldeydi. 15 Mayıs’ta çıkan sonuç o motivasyonu biraz kırdı ve tekrar o motivasyonu sağlamak ve sandığa götürmek için ilk turdan çok daha yoğun gayrete ihtiyaç var. Böyle bir tehlike Millet İttifakı’nın da Kılıçdaroğlu’nun kapısında da duruyor.
'Hayal kırıklığı yaşandı'
14 Mayıs’a büyük bir anlam yüklenmişti, 14 Mayıs’tan sonra ortaya çıkan tablo iki açıdan seçmeni hayal kırıklığına uğrattı. HDP’nin almış olduğu oy seçmen açısından beklentilerin altında çıktı ve Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması ya da kazanmasa bile en azından Erdoğan’ın önünde seçimi tamamlaması yönünde bir beklenti vardı, bu beklenti de boşa çıktı. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı yaşandı. Millet İttifakı’nın buradaki en önemli handikapı, seçim ikinci tura kaldığında ikinci turun referandum olduğu algısını daha 15 Mayıs sabahından itibaren halka anlatmaları gerekiyordu. Birkaç gün nasıl bir strateji izleneceği konusunda zaman harcandı o zaman boşa geçti. Millet İttifakı’nın bileşenleri ve HDP bugün referandumdur hissiyatını seçmene vermeye çalışıyorlar. Bana kalırsa biraz geç kalınır ama son 3 gün içerisindeki çabalar ve çalışmalar etkili olacaktır.”