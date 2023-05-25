https://sputniknews.com.tr/20230525/guney-korede-muharebe-atislarinin-da-yapildigi-en-buyuk-tatbikat-basladi-1071581471.html

Güney Kore’de muharebe atışlarının da yapıldığı en büyük tatbikat başladı

Güney Kore’de muharebe atışlarının da yapıldığı en büyük tatbikat başladı

Güney Kore ve ABD, muharebe atışlarının da icra edildiği tarihin en büyük askeri tatbikatının ilk serisini düzenledi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:03+0300

2023-05-25T22:03+0300

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savunma

güney kore

abd

askeri tatbikat

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İki ülke arasındaki askeri ittifakının 70'inci yıl dönümü ile Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 75'inci yıl dönümüne denk gelen tatbikat sırasında Güney Kore ve ABD birleşik kuvvetleri, ayrıca Güney Kore ordusunun tüm kollarının birleşik kuvvetleri, silahlı provokasyon halinde misilleme saldırıları ve göreceli düşmanı bozguna uğratmaya yönelik faaliyetleri icra etti.Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askeri sınır hattına sadece 30 km mesafede yer alan bir askeri poligonda Güney Kore’ye ait K2 Black Panther tankları ve K-21 piyade muharebe araçları, K91A1 kundağı motorlu topçu düzenekleri ve K239 Chunmoo çok namlulu roketatar sistemleri, K-808 zırhlı personel taşıyıcıları, Güney Kore Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Amerikan F-35A ve Kore’ye ait KF-16 avcı uçakları, AH-64 Apache ve AH-1S Cobra saldırı helikopterleri ve diğer birçok askeri teçhizat kullanıldı. Tatbikata Güney Kore tarafından toplam 592 araç katıldı.Güney Kore'deki ABD ordu birlikleri ise F-16 savaş uçakları, kara kuvvetlerine hava desteği sağlayan A-10 saldırı uçakları, keşif amaçlı MQ-1C Gray Eagle insansız hava araçları, Q-53 anti topçu radarları, M2 Bradley piyade savaş araçları ve diğer ekipmanlar olmak üzere toplam 20 araç ile tatbikatta yer aldı.

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