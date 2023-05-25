https://sputniknews.com.tr/20230525/grip-yuzunden-gaz-kacagini-fark-edemedi-1-hafta-yogun-bakimda-kaldi-1071561441.html

Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı

Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı

Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen bir kişi, ocağı yakmak için çakmağı çakmasıyla meydana gelen parlamada ağır yaralandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:27+0300

2023-05-25T14:27+0300

2023-05-25T14:33+0300

tedavi

yanık

grip

gaz kaçağı

türkiye

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Iğdır'da yaklaşık 2 hafta önce evinin bahçesindeki kilerde bulunan ocakta yemek hazırlamak isteyen 3 çocuk babası 35 yaşındaki Orhan Deniz, grip nedeniyle burnu tıkalı olduğu ve koku alamadığı için gaz kaçağını fark etmedi.Ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Bileklerine kadar elleri, yüzü ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluşan Orhan Deniz, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servis odasına alındı.Orhan Deniz, kilere girdiğinde tüpteki gaz kaçağını ve gaz sıkışmasını fark edemediğini belirterek, "Evin bahçesindeki kilerde bulunan tüp gaz kaçırması yapmış, o anda grip olduğum için koku alamadım. Çakmakla yakınca birden etraf alev aldı ve yandım" dedi.‘Elbiselerim kalın olmasaydı bütün vücudum yanacaktı’Elbiseleri kalın olduğu için vücudunun yanmadığını dile getiren Deniz, "Sadece açık yerlerim yandı, zaten yanmasıyla sönmesi kısa sürdü. Ambulansı aradık, hemen geldiler" diye konuştu.Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını anlatan Deniz, şunları aktardı:‘Tedavilere olumlu cevap alıyoruz’Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu derin alev yanıkları olan Deniz'in tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamız 1 hafta yoğun bakımda entübe takip edildi, genel durumu düzelince normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220209/dogalgaz-kacagi-nasil-anlasilir-1053653623.html

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tedavi, yanık, grip, gaz kaçağı