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https://sputniknews.com.tr/20230525/grip-yuzunden-gaz-kacagini-fark-edemedi-1-hafta-yogun-bakimda-kaldi-1071561441.html
Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı
Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı
Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen bir kişi, ocağı yakmak için çakmağı çakmasıyla meydana gelen parlamada ağır yaralandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:27+0300
2023-05-25T14:33+0300
tedavi
yanık
grip
gaz kaçağı
türkiye
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Iğdır'da yaklaşık 2 hafta önce evinin bahçesindeki kilerde bulunan ocakta yemek hazırlamak isteyen 3 çocuk babası 35 yaşındaki Orhan Deniz, grip nedeniyle burnu tıkalı olduğu ve koku alamadığı için gaz kaçağını fark etmedi.Ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Bileklerine kadar elleri, yüzü ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluşan Orhan Deniz, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servis odasına alındı.Orhan Deniz, kilere girdiğinde tüpteki gaz kaçağını ve gaz sıkışmasını fark edemediğini belirterek, "Evin bahçesindeki kilerde bulunan tüp gaz kaçırması yapmış, o anda grip olduğum için koku alamadım. Çakmakla yakınca birden etraf alev aldı ve yandım" dedi.‘Elbiselerim kalın olmasaydı bütün vücudum yanacaktı’Elbiseleri kalın olduğu için vücudunun yanmadığını dile getiren Deniz, "Sadece açık yerlerim yandı, zaten yanmasıyla sönmesi kısa sürdü. Ambulansı aradık, hemen geldiler" diye konuştu.Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını anlatan Deniz, şunları aktardı:‘Tedavilere olumlu cevap alıyoruz’Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu derin alev yanıkları olan Deniz'in tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamız 1 hafta yoğun bakımda entübe takip edildi, genel durumu düzelince normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220209/dogalgaz-kacagi-nasil-anlasilir-1053653623.html
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tedavi, yanık, grip, gaz kaçağı
tedavi, yanık, grip, gaz kaçağı

Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı

14:27 25.05.2023 (güncellendi: 14:33 25.05.2023)
© AAGrip yüzünden gaz kaçağını fark edemeyen Orhan Deniz
Grip yüzünden gaz kaçağını fark edemeyen Orhan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen bir kişi, ocağı yakmak için çakmağı çakmasıyla meydana gelen parlamada ağır yaralandı.
Iğdır'da yaklaşık 2 hafta önce evinin bahçesindeki kilerde bulunan ocakta yemek hazırlamak isteyen 3 çocuk babası 35 yaşındaki Orhan Deniz, grip nedeniyle burnu tıkalı olduğu ve koku alamadığı için gaz kaçağını fark etmedi.
Ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Bileklerine kadar elleri, yüzü ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluşan Orhan Deniz, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servis odasına alındı.
Orhan Deniz, kilere girdiğinde tüpteki gaz kaçağını ve gaz sıkışmasını fark edemediğini belirterek, "Evin bahçesindeki kilerde bulunan tüp gaz kaçırması yapmış, o anda grip olduğum için koku alamadım. Çakmakla yakınca birden etraf alev aldı ve yandım" dedi.

‘Elbiselerim kalın olmasaydı bütün vücudum yanacaktı’

Elbiseleri kalın olduğu için vücudunun yanmadığını dile getiren Deniz, "Sadece açık yerlerim yandı, zaten yanmasıyla sönmesi kısa sürdü. Ambulansı aradık, hemen geldiler" diye konuştu.
Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını anlatan Deniz, şunları aktardı:
"Burada doktor ve personele teşekkür ederiz. Çocuklarım yanımda olsaydı çok daha büyük felaket olurdu. Yoğun bakımda kaldıktan sonra servise geldiğimde 1 hafta sürekli olayın etkisinde kaldım. Değişik rüyalar, aniden zıplamalar, gözümü kapattığımda canlı senaryoları gördüm. Psikolojik destek aldım, uyku ilacı verdiler. Şu an daha iyiyim."

‘Tedavilere olumlu cevap alıyoruz’

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu derin alev yanıkları olan Deniz'in tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamız 1 hafta yoğun bakımda entübe takip edildi, genel durumu düzelince normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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