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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/gelecek-partisinde-ust-duzey-istifa-1071570523.html
Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa
Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:44+0300
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2023 türkiye seçimleri
gelecek partisi
istifa
seçim
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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tabandan tavana örgütlenme iddiasıyla demokratik esaslardan asla ödün vermeyeceğinin garantisi olduğunu her fırsatta dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, CHP ve türevleriyle yaptığı ittifakı hiçbir şekilde istişare etmediğini, kapalı kapılar ardında kararlar alınarak lider sultası oluşturulduğunu belirtti. Gelecek Partisi'nin küresel güçlerin oyuncağı haline geldiğini iddia eden Sarı, şunları kaydetti: 'Erdoğan'da bulamadığınız ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz?' ifadesini kullanan Sarı, açıklamasını şöyle noktaladı: "Bütün siyasi kariyerinizi borçlu olduğun Erdoğan'a insafsızca saldırırken Kılıçdaroğlu'na neden hemen teslim oldunuz' gibi pek çok sorumuz ne yazık ki cevapsız kalmaktadır. Biz yeni ve temiz bir yola çıktığımızı sanıyorduk. Ne yazık ki yanılmışız. Derin stratejik beynin bütün hesabı, muhataplarına kumpas kurarak hak etmediği vekilleri koparmakmış. Daha yolun başında kirli siyasete tevessül eden böyle bir zihniyete geçit vermeyen aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gerekçelerle, ülkemizin birliği, milli bağımsızlık ve güçlü devlet idealimiz her şeyin üstündedir. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230524/malatyada-zafer-partisinde-toplu-istifa-1071525053.html
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gelecek partisi, istifa, seçim
gelecek partisi, istifa, seçim

Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa

16:44 25.05.2023
Gelecek Partisi
Gelecek Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tabandan tavana örgütlenme iddiasıyla demokratik esaslardan asla ödün vermeyeceğinin garantisi olduğunu her fırsatta dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, CHP ve türevleriyle yaptığı ittifakı hiçbir şekilde istişare etmediğini, kapalı kapılar ardında kararlar alınarak lider sultası oluşturulduğunu belirtti.
Gelecek Partisi'nin küresel güçlerin oyuncağı haline geldiğini iddia eden Sarı, şunları kaydetti:

"Milletle yürümek dururken, çıkar uğruna PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle bile yürümeyi tercih eden Gelecek Partisi, anarşi ve kaostan başka bir yöntemi olmayan gizli küresel güçlerin oyuncağı olmuştur. AK Parti iktidarı dönemlerinin milli, manevi ve maddi bütün kazanımlarını yok etmeye gizli ant içmiş kesimlere hoş görünme kaygısı, bu toprakların ruhunu mihmandar ettiğini iddia eden Gelecek Partisi yönetimi için çok hazin bir çelişkidir. Zaten milletimiz de bu çapsız ve ruhsuz siyasete sandıkta gerekli cevabı vermiştir. 'AK Partiyi böleceğim' vaadiyle CHP'den epeyce vekil çalma başarısı belki birilerini tatmin edebilir lakin ilkeli ve ahlaklı bir siyasete yakışmayacak tutumdur. Ve böyle kirli hesaplar yapanlar siyasetten silinmeye mahkumdur."

'Erdoğan'da bulamadığınız ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz?' ifadesini kullanan Sarı, açıklamasını şöyle noktaladı:
"Bütün siyasi kariyerinizi borçlu olduğun Erdoğan'a insafsızca saldırırken Kılıçdaroğlu'na neden hemen teslim oldunuz' gibi pek çok sorumuz ne yazık ki cevapsız kalmaktadır. Biz yeni ve temiz bir yola çıktığımızı sanıyorduk. Ne yazık ki yanılmışız. Derin stratejik beynin bütün hesabı, muhataplarına kumpas kurarak hak etmediği vekilleri koparmakmış. Daha yolun başında kirli siyasete tevessül eden böyle bir zihniyete geçit vermeyen aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gerekçelerle, ülkemizin birliği, milli bağımsızlık ve güçlü devlet idealimiz her şeyin üstündedir. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."
Zafer Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
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