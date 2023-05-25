https://sputniknews.com.tr/20230525/gelecek-partisinde-ust-duzey-istifa-1071570523.html

Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa

Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T16:44+0300

2023-05-25T16:44+0300

2023-05-25T16:44+0300

2023 türkiye seçimleri

gelecek partisi

istifa

seçim

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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tabandan tavana örgütlenme iddiasıyla demokratik esaslardan asla ödün vermeyeceğinin garantisi olduğunu her fırsatta dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, CHP ve türevleriyle yaptığı ittifakı hiçbir şekilde istişare etmediğini, kapalı kapılar ardında kararlar alınarak lider sultası oluşturulduğunu belirtti. Gelecek Partisi'nin küresel güçlerin oyuncağı haline geldiğini iddia eden Sarı, şunları kaydetti: 'Erdoğan'da bulamadığınız ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz?' ifadesini kullanan Sarı, açıklamasını şöyle noktaladı: "Bütün siyasi kariyerinizi borçlu olduğun Erdoğan'a insafsızca saldırırken Kılıçdaroğlu'na neden hemen teslim oldunuz' gibi pek çok sorumuz ne yazık ki cevapsız kalmaktadır. Biz yeni ve temiz bir yola çıktığımızı sanıyorduk. Ne yazık ki yanılmışız. Derin stratejik beynin bütün hesabı, muhataplarına kumpas kurarak hak etmediği vekilleri koparmakmış. Daha yolun başında kirli siyasete tevessül eden böyle bir zihniyete geçit vermeyen aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gerekçelerle, ülkemizin birliği, milli bağımsızlık ve güçlü devlet idealimiz her şeyin üstündedir. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230524/malatyada-zafer-partisinde-toplu-istifa-1071525053.html

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