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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19.00'da oynanacak. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Açıklanan programa göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman, derbi ne zaman
galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman, derbi ne zaman

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı

17:07 25.05.2023 (güncellendi: 17:13 25.05.2023)
© AAGalatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı.
Açıklanan programa göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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