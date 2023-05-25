https://sputniknews.com.tr/20230525/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-oynanacagi-tarih-aciklandi-1071571799.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19.00'da oynanacak. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T17:07+0300
2023-05-25T17:07+0300
2023-05-25T17:13+0300
spor
galatasaray sk
fenerbahçe
derbi
türkiye
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Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Açıklanan programa göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230524/1071510584.html
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galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman, derbi ne zaman
galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman, derbi ne zaman
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı
17:07 25.05.2023 (güncellendi: 17:13 25.05.2023) Abone ol
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı.
Açıklanan programa göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.