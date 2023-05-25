https://sputniknews.com.tr/20230525/ft-ab-rusyanin-dondurulan-varliklarindan-elde-edilen-kri-ukraynaya-verme-planini-gorustu-1071576586.html
FT: AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen karı Ukrayna’ya verme planını görüştü
FT: AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen karı Ukrayna’ya verme planını görüştü
Financial Times, Avrupa Birliği’nin (BM) Rusya’nın dondurulmuş 196 milyar 600 milyon euro’luk varlıklarından elde edilen karın Ukrayna’ya aktarılması planını... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T20:10+0300
2023-05-25T20:10+0300
2023-05-25T20:13+0300
financial times
ab
rusya
dünya
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Financial Times'ta yer alan haberde, “AB üyesi ülkelerinden ve Avrupa Komisyonu’ndan yetkililer, Euroclear’de tutulan Rus varlıklarının getirdiği faizi çekme seçeneklerini araştırmak için çarşamba günü bir araya geldi” ifadesi kullanıldı.Bazı yetkililer, Clearstream’de dondurulan Rus varlıkları için de aynısının uygulanabileceğine inanıyor.Belçika hükümetinin verilerine göre, AB ülkelerinin uyguladığı yaptırımların, Euroclear’da 196 milyar 600 milyon euro’nun dondurulmasına yol açtığı anımsatıldı. Bu tutarın 180 milyar euro’luk kısmını, Rusya Merkez Bankası’na ait varlıklar oluşturuyor.Lakin, bazı kaynaklar, bu tür eylemlerin, mali piyasalar üzerindeki olası etkileri nedeniyle yasal sonuçlarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. AB yetkililerinin, haziran sonundaki zirvede Rus varlıklarıyla ilgili daha somut teklifler sunmayı planladıkları kaydedildi.
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financial times, ab, rusya
financial times, ab, rusya
FT: AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen karı Ukrayna’ya verme planını görüştü
20:10 25.05.2023 (güncellendi: 20:13 25.05.2023) Abone ol
Financial Times, Avrupa Birliği’nin (BM) Rusya’nın dondurulmuş 196 milyar 600 milyon euro’luk varlıklarından elde edilen karın Ukrayna’ya aktarılması planını görüştüğünü belirtti.
Financial Times'ta yer alan haberde, “AB üyesi ülkelerinden ve Avrupa Komisyonu’ndan yetkililer, Euroclear’de tutulan Rus varlıklarının getirdiği faizi çekme seçeneklerini araştırmak için çarşamba günü bir araya geldi” ifadesi kullanıldı.
Bazı yetkililer, Clearstream’de dondurulan Rus varlıkları için de aynısının uygulanabileceğine inanıyor.
Belçika hükümetinin verilerine göre, AB ülkelerinin uyguladığı yaptırımların, Euroclear’da 196 milyar 600 milyon euro’nun dondurulmasına yol açtığı anımsatıldı. Bu tutarın 180 milyar euro’luk kısmını, Rusya Merkez Bankası’na ait varlıklar oluşturuyor.
Lakin, bazı kaynaklar, bu tür eylemlerin, mali piyasalar üzerindeki olası etkileri nedeniyle yasal sonuçlarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. AB yetkililerinin, haziran sonundaki zirvede Rus varlıklarıyla ilgili daha somut teklifler sunmayı planladıkları kaydedildi.