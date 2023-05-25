https://sputniknews.com.tr/20230525/ft-ab-rusyanin-dondurulan-varliklarindan-elde-edilen-kri-ukraynaya-verme-planini-gorustu-1071576586.html

FT: AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen karı Ukrayna’ya verme planını görüştü

FT: AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen karı Ukrayna’ya verme planını görüştü

Financial Times, Avrupa Birliği’nin (BM) Rusya’nın dondurulmuş 196 milyar 600 milyon euro’luk varlıklarından elde edilen karın Ukrayna’ya aktarılması planını... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T20:10+0300

2023-05-25T20:10+0300

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financial times

ab

rusya

dünya

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Financial Times'ta yer alan haberde, “AB üyesi ülkelerinden ve Avrupa Komisyonu’ndan yetkililer, Euroclear’de tutulan Rus varlıklarının getirdiği faizi çekme seçeneklerini araştırmak için çarşamba günü bir araya geldi” ifadesi kullanıldı.Bazı yetkililer, Clearstream’de dondurulan Rus varlıkları için de aynısının uygulanabileceğine inanıyor.Belçika hükümetinin verilerine göre, AB ülkelerinin uyguladığı yaptırımların, Euroclear’da 196 milyar 600 milyon euro’nun dondurulmasına yol açtığı anımsatıldı. Bu tutarın 180 milyar euro’luk kısmını, Rusya Merkez Bankası’na ait varlıklar oluşturuyor.Lakin, bazı kaynaklar, bu tür eylemlerin, mali piyasalar üzerindeki olası etkileri nedeniyle yasal sonuçlarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. AB yetkililerinin, haziran sonundaki zirvede Rus varlıklarıyla ilgili daha somut teklifler sunmayı planladıkları kaydedildi.

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