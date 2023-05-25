https://sputniknews.com.tr/20230525/fsb-rusyadaki-nukleer-guc-santrallerine-saldiran-ukrayna-vatandaslari-yakalandi-1071551006.html

FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı

FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde ülkedeki iki nükleer santrale saldırı düzenlemeyi planlayan ve planın bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:11+0300

2023-05-25T12:11+0300

2023-05-25T12:12+0300

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FSB yetkilileri, Rusya’da Sovyet ordusunun Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettikleri zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ın hemen öncesinde ülkedeki Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin 30 elektrik iletim hattına saldırı düzenlemeyi planlayan iki Ukrayna vatandaşının yakalandığı açıklamasını yaptı.Yetkililer, Ukrayna gizli servisleri ile beraber çalışan söz konusu iki kişinin saldırıyı, santrallerin nükleer reaktörlerinin durmasıyla rutin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.FSB yetkilileri, Ukrayna vatandaşlarının yakalanmaları öncesinde Leningrad nükleer güç santralinin elektrik iletim hatlarından birini patlattıkları, dördüne de bomba yerleştirdiklerini söyledi. Kalinin santralinin elektrik iletim hatlarınınsa yedisine bomba yerleştirildiğinin belirlendiğini eklediler.Ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Belçika’da bulunan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı ve Ukraynalı sabotajcılara yardım etmiş olabileceklerinden şüphelenilen iki Rusya vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.Daha önce Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad santralinde 1 Mayıs’ta bir patlama yaşandığını söylemişti. Daha sonra yerli basın, isimlerini vermedikleri kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin elektrik iletim hatlarında patlayıcılar bulunduğunu yazmıştı, Ancak söz konusu haberler FSB’nin bugünkü açıklamasına dek doğrulanmamıştı.Kalinin nükleer güç santrali, başkent Moskova’ya 350 kilometre uzaklıkta, Tver bölgesinde yer alıyor. Rusya’nın hala çalışır durumda olan en büyük nükleer güç santrali olan Leningrad santraliyle St. Petersburg kentinin 35 kilometre batısında yer alıyor.

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