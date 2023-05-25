https://sputniknews.com.tr/20230525/fsb-rusyadaki-nukleer-guc-santrallerine-saldiran-ukrayna-vatandaslari-yakalandi-1071551006.html
FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı
FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde ülkedeki iki nükleer santrale saldırı düzenlemeyi planlayan ve planın bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:11+0300
2023-05-25T12:11+0300
2023-05-25T12:12+0300
ukrayna krizi
fsb
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071551100_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_e6d71e4c30d91c47f6be24c72e770c7f.jpg
FSB yetkilileri, Rusya’da Sovyet ordusunun Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettikleri zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ın hemen öncesinde ülkedeki Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin 30 elektrik iletim hattına saldırı düzenlemeyi planlayan iki Ukrayna vatandaşının yakalandığı açıklamasını yaptı.Yetkililer, Ukrayna gizli servisleri ile beraber çalışan söz konusu iki kişinin saldırıyı, santrallerin nükleer reaktörlerinin durmasıyla rutin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.FSB yetkilileri, Ukrayna vatandaşlarının yakalanmaları öncesinde Leningrad nükleer güç santralinin elektrik iletim hatlarından birini patlattıkları, dördüne de bomba yerleştirdiklerini söyledi. Kalinin santralinin elektrik iletim hatlarınınsa yedisine bomba yerleştirildiğinin belirlendiğini eklediler.Ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Belçika’da bulunan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı ve Ukraynalı sabotajcılara yardım etmiş olabileceklerinden şüphelenilen iki Rusya vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.Daha önce Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad santralinde 1 Mayıs’ta bir patlama yaşandığını söylemişti. Daha sonra yerli basın, isimlerini vermedikleri kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin elektrik iletim hatlarında patlayıcılar bulunduğunu yazmıştı, Ancak söz konusu haberler FSB’nin bugünkü açıklamasına dek doğrulanmamıştı.Kalinin nükleer güç santrali, başkent Moskova’ya 350 kilometre uzaklıkta, Tver bölgesinde yer alıyor. Rusya’nın hala çalışır durumda olan en büyük nükleer güç santrali olan Leningrad santraliyle St. Petersburg kentinin 35 kilometre batısında yer alıyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071551100_209:0:1665:1092_1920x0_80_0_0_f8e7b4486099f3ec4bd917a1080ec0cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rusya, ukrayna
FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı
12:11 25.05.2023 (güncellendi: 12:12 25.05.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde ülkedeki iki nükleer santrale saldırı düzenlemeyi planlayan ve planın bir kısmını gerçekleştiren Ukrayna vatandaşlarının yakalandığını duyurdu.
FSB yetkilileri, Rusya’da Sovyet ordusunun Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettikleri zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ın hemen öncesinde ülkedeki Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin 30 elektrik iletim hattına saldırı düzenlemeyi planlayan iki Ukrayna vatandaşının yakalandığı açıklamasını yaptı.
Yetkililer, Ukrayna gizli servisleri ile beraber çalışan söz konusu iki kişinin saldırıyı, santrallerin nükleer reaktörlerinin durmasıyla rutin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.
FSB yetkilileri, Ukrayna vatandaşlarının yakalanmaları öncesinde Leningrad nükleer güç santralinin elektrik iletim hatlarından birini patlattıkları, dördüne de bomba yerleştirdiklerini söyledi. Kalinin santralinin elektrik iletim hatlarınınsa yedisine bomba yerleştirildiğinin belirlendiğini eklediler.
Ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Belçika’da bulunan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı ve Ukraynalı sabotajcılara yardım etmiş olabileceklerinden şüphelenilen iki Rusya vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.
Daha önce Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad santralinde 1 Mayıs’ta bir patlama yaşandığını söylemişti. Daha sonra yerli basın, isimlerini vermedikleri kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin elektrik iletim hatlarında patlayıcılar bulunduğunu yazmıştı, Ancak söz konusu haberler FSB’nin bugünkü açıklamasına dek doğrulanmamıştı.
Kalinin nükleer güç santrali, başkent Moskova’ya 350 kilometre uzaklıkta, Tver bölgesinde yer alıyor. Rusya’nın hala çalışır durumda olan en büyük nükleer güç santrali olan Leningrad santraliyle St. Petersburg kentinin 35 kilometre batısında yer alıyor.