FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı

Türkiye
SON DAKİKA | HDP ve YSP ikinci tur kararını açıklıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar Neden Seçimlerde Ana Konu Oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/fsb-rusyadaki-nukleer-guc-santrallerine-saldiran-ukrayna-vatandaslari-yakalandi-1071551006.html
FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı
FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde ülkedeki iki nükleer santrale saldırı düzenlemeyi planlayan ve planın bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:11+0300
2023-05-25T12:12+0300
ukrayna krizi
fsb
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071551100_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_e6d71e4c30d91c47f6be24c72e770c7f.jpg
FSB yetkilileri, Rusya’da Sovyet ordusunun Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettikleri zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ın hemen öncesinde ülkedeki Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin 30 elektrik iletim hattına saldırı düzenlemeyi planlayan iki Ukrayna vatandaşının yakalandığı açıklamasını yaptı.Yetkililer, Ukrayna gizli servisleri ile beraber çalışan söz konusu iki kişinin saldırıyı, santrallerin nükleer reaktörlerinin durmasıyla rutin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.FSB yetkilileri, Ukrayna vatandaşlarının yakalanmaları öncesinde Leningrad nükleer güç santralinin elektrik iletim hatlarından birini patlattıkları, dördüne de bomba yerleştirdiklerini söyledi. Kalinin santralinin elektrik iletim hatlarınınsa yedisine bomba yerleştirildiğinin belirlendiğini eklediler.Ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Belçika’da bulunan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı ve Ukraynalı sabotajcılara yardım etmiş olabileceklerinden şüphelenilen iki Rusya vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.Daha önce Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad santralinde 1 Mayıs’ta bir patlama yaşandığını söylemişti. Daha sonra yerli basın, isimlerini vermedikleri kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin elektrik iletim hatlarında patlayıcılar bulunduğunu yazmıştı, Ancak söz konusu haberler FSB’nin bugünkü açıklamasına dek doğrulanmamıştı.Kalinin nükleer güç santrali, başkent Moskova’ya 350 kilometre uzaklıkta, Tver bölgesinde yer alıyor. Rusya’nın hala çalışır durumda olan en büyük nükleer güç santrali olan Leningrad santraliyle St. Petersburg kentinin 35 kilometre batısında yer alıyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071551100_209:0:1665:1092_1920x0_80_0_0_f8e7b4486099f3ec4bd917a1080ec0cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fsb, rusya, ukrayna
fsb, rusya, ukrayna

FSB: Rusya’daki nükleer güç santrallerine saldıran Ukrayna vatandaşları yakalandı

12:11 25.05.2023 (güncellendi: 12:12 25.05.2023)
© Sputnik / ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde ülkedeki iki nükleer santrale saldırı düzenlemeyi planlayan ve planın bir kısmını gerçekleştiren Ukrayna vatandaşlarının yakalandığını duyurdu.
FSB yetkilileri, Rusya’da Sovyet ordusunun Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettikleri zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ın hemen öncesinde ülkedeki Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin 30 elektrik iletim hattına saldırı düzenlemeyi planlayan iki Ukrayna vatandaşının yakalandığı açıklamasını yaptı.
Yetkililer, Ukrayna gizli servisleri ile beraber çalışan söz konusu iki kişinin saldırıyı, santrallerin nükleer reaktörlerinin durmasıyla rutin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.
FSB yetkilileri, Ukrayna vatandaşlarının yakalanmaları öncesinde Leningrad nükleer güç santralinin elektrik iletim hatlarından birini patlattıkları, dördüne de bomba yerleştirdiklerini söyledi. Kalinin santralinin elektrik iletim hatlarınınsa yedisine bomba yerleştirildiğinin belirlendiğini eklediler.
Ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Belçika’da bulunan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı ve Ukraynalı sabotajcılara yardım etmiş olabileceklerinden şüphelenilen iki Rusya vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.
Daha önce Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad santralinde 1 Mayıs’ta bir patlama yaşandığını söylemişti. Daha sonra yerli basın, isimlerini vermedikleri kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Leningrad ve Kalinin nükleer güç santrallerinin elektrik iletim hatlarında patlayıcılar bulunduğunu yazmıştı, Ancak söz konusu haberler FSB’nin bugünkü açıklamasına dek doğrulanmamıştı.
Kalinin nükleer güç santrali, başkent Moskova’ya 350 kilometre uzaklıkta, Tver bölgesinde yer alıyor. Rusya’nın hala çalışır durumda olan en büyük nükleer güç santrali olan Leningrad santraliyle St. Petersburg kentinin 35 kilometre batısında yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала