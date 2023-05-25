https://sputniknews.com.tr/20230525/floridada-bir-adam-sapirti-sesi-duydugu-klozetinde-iguana-buldu-1071565135.html

Florida'da bir adam klozetinde iguana buldu

Florida'da bir adam klozetinde iguana buldu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir adamın başına gelen olay, Florida'dan gelen sıra dışı haberlere bir yenisini daha ekledi. John Riddle isimli adam... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:11+0300

2023-05-25T15:11+0300

2023-05-25T15:30+0300

yaşam

abd

abd

iguana

florida

tuvalet

klozet

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Florida'nın Hollywood bölgesinde yaşayan John Riddle isimli bir adam, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. 58 yaşındaki Riddle, tuvalete gittiğinde bazı sesler duydu. Klozeti kontrol eden adam, suyun içerisinde dev bir iguana ile karşılaştı. Orlango Sentinel haber portalına konuşan Riddle, "Aşağıya baktığımda korkmuş görünen bu sürüngenin bana baktığını gördüm" dedi. Havuzları temizlemek için kullanılan bir ağ ile hayvanı klozetten çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadığını kaydeden Riddle, "En sonunda cesaretimi toplayıp ellerimle onu oradan çıkardım" ifadelerini kullandı.Riddle, iguananın sıra dışı yolculuğuna dair, "Gider borularından yüzerek oraya girmiş. Hiç fark etmedik" diye konuştu.Şaşkın ev sahibi, klozetten çıktıktan sonra tuvaletin arkasına saklanan iguanayı daha sonra evden dışarıya doğru iteleyerek gönderdiklerini belirtti. Pek çok kişinin korkulu rüyası olabilecek olaya dair ise Riddle, "İguanalara alışkınım ancak onları klozetimde görmeye alışkın değilim" dedi.'Hırslı Godzillalar', aynı zamanda iyi birer yüzücüTürkiye'de bir klozetten iguananın çıkması kulağa imkansız gibi gelse de Florida'da bu sıkça rastlanan bir durum haline geldi. Geçtiğimiz yıl Michelle Reynolds isimli bir Miami sakini de tuvaletinde Meksikalı dikenli kuyruklu iguana ile karşılaşmıştı. Bu türdeki iguanaların boyunun 45 santimetreye kadar uzayabildiği biliniyor. Olaya ilişkin Reynolds, "İguana klozeti neredeyse tamamen doldurmuştu" ifadelerini kullanmıştı.Bir dönem egzotik görünümleri nedeniyle merak uyandıran iguanalar şu sıralar daha çok istilacı bir haşere olarak görülüyor. Çatılara tırmanıp evlerin altından toprağı kazarak insanların yaşam alanlarına girebilen bu sürüngenler, sık sık gider borularını kullanarak tuvaletlere gizlenebiliyor.Yerel basın kuruluşlarından Tampa Bay Times, 'hırslı Godzillalar' olarak tanımladığı iguanaların 'gider borularında nefeslerini uzun süre tutabilen iyi birer yüzücü' olduklarını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220126/floridada-hava-durumu-uyarisi-gokten-iguana-yagabilir-1053155000.html

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