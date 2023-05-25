https://sputniknews.com.tr/20230525/emniyetten-domuz-bagi-cinayeti-iddiasina-yalanlama-1071564979.html

Emniyetten Esenler'de 'domuz bağı cinayeti' iddiasına yalanlama

Emniyetten Esenler'de 'domuz bağı cinayeti' iddiasına yalanlama

Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'domuz bağı cinayeti'... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:09+0300

2023-05-25T15:09+0300

2023-05-25T15:25+0300

türkiye

esenler

istanbul

cinayet

emniyet

istanbul emniyet müdürlüğü

domuz bağı

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Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün 21.05 sıralarında Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede ayakları bağlı halde yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Muhammad Tahir Khan olduğu belirlendi. Emniyetten 'domuz bağı cinayetine' yalanlamaOlayla ilgili soruşturma sürerken, bazı ulusal kanallar ve internet sitesi haberlerinde geçen 'domuz bağı cinayeti' şeklinde yer alan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Pakistan uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230524/polis-sorgusunda-yeni-cinayet-itirafi-sevgi-demirci-ve-iki-cocugunu-kim-oldurdu--1071511944.html

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domuz bağı cinayeti işlendi mi? istanbul esenler'de domuz bağı cinayeti meydana geldi mi?