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https://sputniknews.com.tr/20230525/emniyetten-domuz-bagi-cinayeti-iddiasina-yalanlama-1071564979.html
Emniyetten Esenler'de 'domuz bağı cinayeti' iddiasına yalanlama
Emniyetten Esenler'de 'domuz bağı cinayeti' iddiasına yalanlama
Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'domuz bağı cinayeti'... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:09+0300
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türkiye
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Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün 21.05 sıralarında Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede ayakları bağlı halde yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Muhammad Tahir Khan olduğu belirlendi. Emniyetten 'domuz bağı cinayetine' yalanlamaOlayla ilgili soruşturma sürerken, bazı ulusal kanallar ve internet sitesi haberlerinde geçen 'domuz bağı cinayeti' şeklinde yer alan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Pakistan uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230524/polis-sorgusunda-yeni-cinayet-itirafi-sevgi-demirci-ve-iki-cocugunu-kim-oldurdu--1071511944.html
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domuz bağı cinayeti işlendi mi? istanbul esenler'de domuz bağı cinayeti meydana geldi mi?
domuz bağı cinayeti işlendi mi? istanbul esenler'de domuz bağı cinayeti meydana geldi mi?

Emniyetten Esenler'de 'domuz bağı cinayeti' iddiasına yalanlama

15:09 25.05.2023 (güncellendi: 15:25 25.05.2023)
© AAEsenler cinayet
Esenler cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'domuz bağı cinayeti' şeklinde yer alan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün 21.05 sıralarında Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede ayakları bağlı halde yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Muhammad Tahir Khan olduğu belirlendi.

Emniyetten 'domuz bağı cinayetine' yalanlama

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı ulusal kanallar ve internet sitesi haberlerinde geçen 'domuz bağı cinayeti' şeklinde yer alan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Pakistan uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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