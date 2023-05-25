https://sputniknews.com.tr/20230525/duma-asirilik-yanlisi-materyallerin-listesini-genisletme-yasasini-kabul-etti-1071581945.html

Duma, aşırılık yanlısı materyallerin listesini genişletme yasasını kabul etti

Duma, aşırılık yanlısı materyallerin listesini genişletme yasasını kabul etti

Rusya Devlet Duması, Rusya'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden haritaların basılması ve yayınlanmasının cezalandırılmasını öngören yasayı kabul etti. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:10+0300

2023-05-25T22:10+0300

2023-05-25T22:10+0300

dünya

aşırılık

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ikinci ve üçüncü oturumlarda Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğünü ihlal eden haritalar veya görüntülerin yayınlanmasına para veya 15 güne kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısının aşırılık yanlısı materyaller listesine dahil edilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.Aynı zamanda güvenilir olmayan haritaların yayınlanmasına yönelik cezalara ilişkin yasa tasarısı ne ikinci ne de üçüncü oturumda kabul edilmedi.Yasa tasarısının onaylanması halinde Rusya’nın toprak bütünlüğünü ihlal eden kartografik ve diğer belgeler ve görüntüler aşırılık yanlısı materyaller olarak nitelendirilecek.Ayrıca, ikinci ve üçüncü oturumlarda, İdari Suçlar Kanunu'nun (Aşırılık yanlısı materyallerin üretimi ve dağıtımı) 20.29. maddesine, Alman Ulusal Sosyalist İşçi Partisi, İtalya Faşist Partisi liderlerinin yazıları, konuşmaları, Nuremberg Mahkemesi'nin kararına uygun olarak suçlu bulunan grup liderlerinin tasvirleri ve bu gruplarla işbirliği yapan örgüt liderlerinin görüntülerini de içeren Aşırılık Yanlısı Faaliyetlerle Mücadele Yasasının 1. maddesinin 3. bölümünün dahil edilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

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aşırılık, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma