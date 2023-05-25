https://sputniknews.com.tr/20230525/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071544361.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,9100 liradan, euro 21,3820 liradan güne başladı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T09:57+0300
2023-05-25T09:57+0300
2023-05-25T09:57+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,9080 liradan alınan dolar 19,9100 liradan satılıyor. 21,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3820 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,8920 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4360 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 252 lira, çeyrek altın 2 bin 31 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 103 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.424 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.19 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.19 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.281 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230524/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071487824.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,9100 liradan, euro 21,3820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,9080 liradan alınan dolar 19,9100 liradan satılıyor. 21,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3820 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,8920 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4360 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 252 lira, çeyrek altın 2 bin 31 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 103 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.424 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.19 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.19 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.281 dolar seviyesinde.