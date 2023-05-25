https://sputniknews.com.tr/20230525/diyarbakirda-okulda-deney-sirasinda-patlama-yaralilar-var-1071550489.html
Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: Yaralılar var
Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: Yaralılar var
Diyarbakır'daki özel bir okulda yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada üç öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:04+0300
2023-05-25T12:04+0300
2023-05-25T12:04+0300
yaşam
diyarbakır
okul
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel okulda, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Dün öğleden sonra meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi, okul bahçesindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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diyarbakır, okul
Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: Yaralılar var
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Diyarbakır'daki özel bir okulda yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada üç öğrenci ve bir öğretmen yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel okulda, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.
Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Dün öğleden sonra meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi, okul bahçesindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.