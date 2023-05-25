https://sputniknews.com.tr/20230525/diyarbakirda-okulda-deney-sirasinda-patlama-yaralilar-var-1071550489.html

Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: Yaralılar var

Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: Yaralılar var

Diyarbakır'daki özel bir okulda yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada üç öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:04+0300

2023-05-25T12:04+0300

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yaşam

diyarbakır

okul

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel okulda, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Dün öğleden sonra meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi, okul bahçesindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

diyarbakır

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