https://sputniknews.com.tr/20230525/czn-burak-duyurdu-melek-latif-hayatini-kaybetti-1071544210.html
CZN Burak duyurdu: 'Melek Latif hayatını kaybetti'
CZN Burak duyurdu: 'Melek Latif hayatını kaybetti'
Uzun süredir tedavi gören sosyal medya fenomeni Melek Latif yaşamını yitirdi. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T09:49+0300
2023-05-25T09:49+0300
2023-05-25T09:49+0300
yaşam
czn burak
sosyal medya
ölüm
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CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.Ünlü şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Latif'in ölüm haberini "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230524/caz-sanatcisi-ilham-gencer-100-yasinda-hayatini-kaybetti-1071537624.html
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czn burak kimdir,melek latif kimdir,melek latif öldü mü,melek latifin rahatsızlığı
czn burak kimdir,melek latif kimdir,melek latif öldü mü,melek latifin rahatsızlığı
CZN Burak duyurdu: 'Melek Latif hayatını kaybetti'
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Uzun süredir tedavi gören sosyal medya fenomeni Melek Latif yaşamını yitirdi. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.
CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ünlü şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Latif'in ölüm haberini "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.