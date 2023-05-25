https://sputniknews.com.tr/20230525/czn-burak-duyurdu-melek-latif-hayatini-kaybetti-1071544210.html

CZN Burak duyurdu: 'Melek Latif hayatını kaybetti'

CZN Burak duyurdu: 'Melek Latif hayatını kaybetti'

Uzun süredir tedavi gören sosyal medya fenomeni Melek Latif yaşamını yitirdi. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T09:49+0300

2023-05-25T09:49+0300

2023-05-25T09:49+0300

yaşam

czn burak

sosyal medya

ölüm

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CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.Ünlü şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Latif'in ölüm haberini "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230524/caz-sanatcisi-ilham-gencer-100-yasinda-hayatini-kaybetti-1071537624.html

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